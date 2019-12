Safety 1st Pressure fit flat step

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Metalen spijlenhekje dat bestaat uit een deurtje dat scharniert in een frame. Klembevestiging, maar de bevestigingspunten moeten vastgeschroefd worden. Of met plakstrips, maar vastschroeven is veiliger. De breedte is slechts 80 cm, met de bij te kopen extenties is hij te verbreden tot maximaal 101 cm. Let op of het hekje past als je plinten hebt.