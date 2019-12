Eerste indruk|PConTV: Om films en 'Uitzending gemist' van de pc op je tv te krijgen moet je technisch behoorlijk onderlegd zijn. 'Pc on tv' zou een gebruiksvriendelijke totaaloplossing bieden. Is dat ook zo?

Wat is PConTV?

Met PConTV toon je films of Uitzendinggemist van de pc op je tv. Meestal moet je daarvoor technisch behoorlijk onderlegd zijn. PConTV zou een gebruiksvriendelijke totaaloplossing bieden.

Het PConTV pakket omvat een draadloos toetsenbord, een afstandsbediening, een AudioVideo-adapter, verschillende kabels en een kastje. De laatste brengt de tv in contact met een pc in een draadloos netwerk.

PConTV review

PConTV uitpakken en aansluiten

PConTV komt in een doos met draadloos toetsenbord, een afstandsbediening, een losse Homeplug AV-adapter, diverse kabels (maar geen hdmi) en het pcontv-kastje. Batterijen zijn bijgeleverd; het geheel ziet er prima verzorgd uit.

Aan de achterzijde van het kastje zijn hdmi-, component- en vga-aansluitingen te vinden. Een composietuitgang ontbreekt. Voor het audiosignaal zijn er coaxiale en optische s/pdif-uitgangen beschikbaar en ook een analoge rca-aansluiting ontbreekt niet net als 2 USB-aansluitingen op de achterkant. Aan de voorkant zit een usb-aansluiting en een grote aan-uit knop.

Toetsenbord PConTV

Het toetsenbord heeft een kleine, goedkoop aanvoelende, muisbal met een (irritant) knipperend rood lampje met glittertjes. Aan de linkerbovenzijde vinden we twee toetsen die dienst doen als muisknoppen.

Om het toetsenbord te kunnen gebruiken moet je een stick steken in een vrij usb-poortje. Dat is vrij onhandig; we vragen ons af waarom dat niet gewoon in PConTV is weggewerkt. Dat ziet er ook nog eens beter uit.

De afstandsbediening is klein uitgevallen en heeft weinig toetsen. Met een rubber knop onderaan beweeg je de muis over het scherm; echt goed werkt dat niet.



PConTV aansluiten

Het aansluiten van het PConTV stelt aangenaam weinig voor. Hdmi-stekker naar de televisie en powerkabel in het stopcontact. De powerline adapter moet ergens in de buurt van de router van stroom voorzien worden en er moet een vrije ethernet stekker in geprikt worden.

Op elke pc die je over wil nemen moet ook nog een stukje software worden geïnstalleerd.

Uitzendinggemist en YouTube kijken via PConTV

Pcontv heeft 2 opties. In de MyPC-modus neem je een pc in je netwerk over. Je kunt dan via de browser Youtube-filmpjes of 'Uitzending gemist' kijken. In de MyTheater-modus speel je films op een pc in je netwerk af.

Met MyPc kun je alle pc's in je netwerk waar de bijgeleverde software op staat overnemen. Via de instellingen op de pc kun je mediabestanden organiseren en de uitlijning op het scherm aanpassen.

Je hebt toegang tot je eigen pc's, inclusief alle geïnstalleerde programma's. Via je browser op de overgenomen pc kun je Uitzending gemist en YouTube kijken. Zet je het beeld full-screen dan hapert het aan alle kanten bij

onze standaard-pc.

Met de zoomknop van PConTV kadert de software alleen het bewegende beeld af en stuurt alleen dit deel door. De resultaten daarvan zijn afhankelijk van de snelheid van het netwerk en de aanbiedingen pc. Maar op een wat oudere 2.4 ghz Dualcore AMD met 2GB geheugen werkte dit verrassend goed.

Muziek, films en foto's

In de Mytheater stand kun je PConTV gebruiken om muziek, foto's en films van je pc te bekijken. Om dat te doen moet je mappen op je pc aanwijzen, maximaal een map per categorie. De inhoud van de (sub)mappen kan dan via de PConTV bekeken en beluisterd worden.

Je kunt ook bestanden op een memorystick of een externe hd zetten en die op je tv bekijken. Bekende formaten als Divx worden ondersteund. Een aantal minder bekende formaten geeft problemen en een enkele zorgt ervoor dat je pc vastloopt.

Zo wordt het voor HD veel gebruikte 'mkv' ondersteund, maar bij slechts een beperkt aantal mkv-bestanden werkte het echt naar behoren. Het geluid wilde niet altijd lukken en soms waren de beelden schokkerig. Ook

het laden van 'jpg's' (plaatjes) duurt langer dan prettig is voor een dia-showtje.

Eenvoudig menu

Het menu reageert geregeld soepel, maar te vaak wordt ons geduld op de proef gesteld en moeten we meer dan enkele seconden wachten. Het menu kenmerkt zich door aangename eenvoud en iedereen zou in staat moeten zijn het apparaat te bedienen.

Helaas liep zowel het kastje als de software op de pc af en toe vast. Nieuwe firmware-updates zouden dit probleem in de toekomst kunnen verminderen.

Prijs PConTV

PConTV kost €250, en dat is niet echt goedkoop. Vanaf €450 koop je immers al een eenvoudige notebook met een hdmi-aansluiting. Zo'n notebook neem je ook nog eens makkelijk mee op reis. Een notebook laat zich natuurlijk niet zo netjes wegwerken in het kastje onder je tv, maar bij de PConTV zit je ook met een los slingerend toetsenbord in je woonkamer.

Conclusie review PConTV

Ondanks het goede gebruiksgemak en vernieuwende eigenschappen is PConTV niet helemaal klaar voor de huiskamer. Het product heeft behoorlijk wat kinderziektes (vastlopen van het menu en het kastje). Misschien bieden toekomstige firmware-updates uitkomst.

PConTV review: minpunten

Matig werkende muisbal;

Geen Mac-software;

Hoge prijs;

Nog te veel kinderziektes;

Pc moet aan staan;

Menu reageert soms traag.

PConTV review: pluspunten