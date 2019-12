21 nieuwe televisies getest

Onder de vers geteste televisies bevinden zich een nieuwe Beste uit de test van 102 cm (40 inch) en een nieuwe Beste koop (81 cm – 32 inch).

Qua beeldkwaliteit springt de Samsung UE40D6750 eruit. Het beeld is via alle beeldingangen goed, helaas reflecteert het scherm wel sterk. Dit is een kwaaltje waar de meeste lcd-led televisies van Samsung last van hebben. Twee modellen van Philips tonen bewegende HD-beelden heel vloeiend. Het is jammer dat de algehele beeldkwaliteit ietwat tegenvalt.

3D-tv

Maar liefst 6 van de geteste tv's zijn geschikt voor 3D-tv. De LG 42LW4500 biedt van deze de beste 3D-beeldkwaliteit. Deze televisie maakt gebruik van passieve 3D-technologie met lichte 3D-brillen. Eerder dit jaar werd de 3D-beeldkwaliteit van een Samsung televisie als nog beter beoordeeld.