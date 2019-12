Zo kunnen kijkers uitzendingen downloaden en bekijken wanneer ze maar willen, ook als ze geen internetverbinding hebben (op reis bijvoorbeeld). H

et gaat om een proef met beperkingen: er is een speciaal afspeelprogramma nodig dat alleen onder Windows werkt. Ook is het aanbod beperkt door allerlei rechtenkwesties.

Een uitzending kan tot 10 dagen na de uitzending worden bekeken. De dienst is te vinden op ugtogo.publiekeomroep.nl.