Postorderbedrijf Otto hoeft geen LCD-televisies te leveren voor 99 euro.

Nieuws|TILBURG - Postorderbedrijf Otto in Tilburg hoeft geen LCD-televisies te leveren voor 99 euro. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald.

De stichting Postwanorder had een kort geding aangespannen tegen het Tilburgse bedrijf.

Otto bood de televisies in oktober voor 99 euro aan op zijn website.

Tienduizenden klanten bestelden een televisie voor deze prijs, maar Otto

weigerde te leveren. Volgens de rechter is het voldoende aannemelijk dat de prijs van 99 euro een vergissing was en geen publiciteitsstunt, zoals de Stichting Postwanorder suggereerde.