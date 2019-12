Wat is de Sony NSZ-GS7?

Deze week kwam het eerste apparaatje met Google TV op de Nederlandse markt. Met de de Sony NSZ-GS7 kun je online video en apps op de tv bekijken. Dat doe je door hem via hdmi te verbinden met je tv. Heb je een decoder voor digitale tv dan is die, ook via hdmi, aan te sluiten op de Sony.

De afstandsbediening heeft aan de ene kant een touchpad, en aan de andere kant een toetsenbord met achtergrondverlichting.

Met Google TV verdeel je het tv-scherm in tweeën, zodat je tegelijkertijd kunt internetten en tv-kijken (picture in picture). Verder staan er Google apps op als Google Chrome, Google Play en Youtube.

Wat is Google TV?

Google TV is Google’s poging om het internet naar de tv in de huiskamer te brengen. Net als bij het besturingssysteem Android is het idee om Google TV de komende tijd op tv’s en mediaspelers van verschillende merken uit te brengen. Zo moet er een interessant smart-tv platform ontstaan met verschillende apps en allerlei videodiensten.

Wij hebben de Sony NSZ-GS7 met Google TV aan een eerste indruk onderworpen. Benieuwd naar onze ervaringen? Lees de review!



Review: Sony NSZ-GS7 met Google TV

Installeren



Het installeren van de Sony gaat makkelijk; het duurde ongeveer 15 minuten. Via hdmi verbonden we hem met een tv. Daarnaast hebben we een kabeldecoder (Humax iHDR5200c) aangesloten op de Sony, ook met een hdmi-kabel.

Zodra je alles aangesloten hebt en je het apparaatje aanzet, wordt je door de verdere installatie geloodst, waarin onder meer de verbinding met internet wordt gelegd. Dat kan draadloos via WiFi of met een ethernetkabel tussen de Sony en de router of het modem. Verder heb je een Google-account nodig.



Dubbelzijdige afstandsbediening

De afstandsbediening ziet er niet uit als een doorsnee afstandsbediening. Aan de ene kant zit een touchpad dat ongeveer de helft van het oppervlak beslaat, plus een overzichtelijk aantal knoppen. De touchpad werkt aardig, maar wel minder dan je gewend bent van je smartphone. Bij het indrukken voel je een duidelijke 'klik'. Goede feedback dus. De touchpad zit wat meer aan de onderkant van de afstandsbediening, wat niet zo handig is. Het maakt het bedienen met één hand lastiger.

Als je de afstandsbediening omdraait, tref je een compleet toetsenbord aan. Ondanks de kleine knopjes, kun je hier prima zoekopdrachten intypen voor Youtube of in de meegeleverde Google Chrome-webbrowser. En ook nu voel je steeds een duidelijke ´klik´ bij het indrukken. Er staan wel veel symbolen op het toetsenbord wat het minder overzichtelijk maakt.

Menu

Het menu van Google TV is, zoals we wel kennen van Google, strak en overzichtelijk. Aan de onderkant van het scherm staat een rijtje apps dat toegang biedt tot de belangrijkste diensten: digitale tv, YouTube, Google Play en Google Chrome.

Heb je een Android tablet of smartphone dan komt de Google TV omgeving je vast bekend voor.

Weinig apps

Google TV is van start en heeft een lange weg te gaan, zo blijkt uit de beschikbare apps. Er is nog zeer weinig spannends te vinden. Er is YouTube, Google Chrome en er zijn sociale media apps. Daar heb je het zo’n beetje mee gehad. Geen films te huur en voor Uitzending Gemist in goede kwaliteit, moet je uitwijken naar het digitale tv menu.

In de Google Play Store is onder het kopje ‘aanbevolen voor tv’ een kleine selectie van apps die op maat zijn voor je tv. Het onbekende, voornamelijk Amerikaanse aanbod (videofilmpjes en animaties) is niet erg interessant. Als Google TV aanslaat komt daar vast verandering in.

Er zijn ook Android apps te installeren. Die zijn gemaakt voor smartphone en/of tablet en zien er daarom niet mooi uit op een grote breedbeeld tv. RTL XL bijvoorbeeld toont programma’s in blokkerige webkwaliteit. Daar heb je geen HD-tv voor gekocht.

Conclusie

Op dit moment is Google TV niet veel meer dan een spannende belofte. Er zijn nog weinig interessante apps en diensten. Google TV onderscheidt zich nog niet genoeg van de Smart tv diensten van tv-fabrikanten of Apple TV. Bij hen kun je bijvoorbeeld wel films huren. Op termijn zou er een geslaagd platform kunnen ontstaan, net zoals Android bij smartphones. Maar om daar nu 200 euro voor neer te tellen, is teveel gevraagd.