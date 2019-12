Android naar de tv

Tijdens de Google I/O beurs voor ontwikkelaars toonde Google de mogelijkheden van Android TV. Dit nieuwe softwareplatform geeft toegang tot Google Play. Je kunt films en series bekijken via onder meer Google Play Movies en Netflix. Daarnaast kun je video en muziek vanaf een smartphone direct naar je tv sturen. Een functionaliteit die al bekend is van de hdmi-dongel Chromecast. Android TV biedt ook uitgebreide gaming mogelijkheden.

Google TV

Android TV is niet de eerste poging van Google om internet en apps naar de tv te brengen. Twee jaar geleden was er al Google TV. Ook dat was een aangepaste versie van Android voor de tv. Google TV bleek echter geen succes. In de eerste indruk van de Sony NSZ-GS7 mediaspeler concludeerden we dat Google TV te weinig interessante diensten en apps had. Met Android TV lijken de kaarten beter geschud. Met wat kleine aanpassingen kunnen ontwikkelaars bestaande apps namelijk direct geschikt maken voor de tv.

Android TV komt later dit jaar naar tv’s van Sony, Sharp en TPVision (Philips). Daarnaast komt het systeem naar verluidt op onder meer mediaspelers en decoders.

Bron: Google