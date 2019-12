Brilloze 3d-tv van Toshiba

Nieuws|Toshiba heeft een brilloze 3D-tv geïntroduceerd op de elektronicabeurs IFA in Berlijn.

De 55ZL2 heeft eens schermdiagonaal van 55 inch, volgens Toshiba is het de eerste brilloze 3D-tv van groot formaat. Het is de eerste 3D-tv zonder bril die in Nederland voor consumenten te koop zal zijn (vanaf november).

Om de 3D-beelden te tonen heeft het scherm een erg hoge resolutie: met 3840 x 2160 pixels vier zo groot als het scherm van een reguliere full-hd-tv. Voor maximaal negen kijkers is zo het 3D-beeld te zien. De tv berekent voor iedere kijker de ideale kijkhoek via camera's die gezichten herkennen.

De hoge resolutie wordt ook gebruikt om 2D-beelden op te waarderen naar 3D-beelden. Daarnaast zorgt speciale techniek ervoor dat beelden van lagere resolutie worden omgezet naar 3840 x 2160 pixels.

Wat de prijs wordt van de 55ZL2 is nog niet bekend. Zijn voorganger kostte €5000, maar daarmee kon je niet in 3D kijken. We verwachten dus dat deze 'brilloze 3D-variant' fors duurder zal worden.