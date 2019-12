Nieuwste CAM-modules niet sneller

Bij UPC krijg je deze module in bruikleen, bij Ziggo en andere kabelaars moet je de module kopen. Het aanbod bestond tot dit jaar uit 2 merken: Neotion en SMiT. Nu is er een derde naam op de Nederlandse markt bijgekomen: Quantis. De drijvende kracht achter deze module blijkt echter ook Neotion te zijn. Het Nederlandse bedrijf Quantis Electronics heeft de Neotion module in een nieuw jasje gestoken en onder eigen naam uitgegeven.

We vergeleken deze drie CAM-modules met elkaar en met de vorige generatie CAM-modellen van SMiT (2009) en Neotion (2011). We keken naar zapsnelheid en naar zogenaamde authenticatieberichten, waar de oudere modules vaak last van hebben. Dit zijn korte boodschappen die je ziet nadat je de televisie aan hebt gezet om te bevestigen dat je via je smartcard televisie kuntkijken. Ze zijn overbodig en zorgen er alleen voor dat het opstarten langer duurt. Volgens de fabrikanten komen ze bij de nieuwe modules niet meer tevoorschijn. We hebben de CAM-modules uitgeprobeerd met 3 televisies van Samsung (UE46EH5000), Sony (KDL32EX521) en Philips (32PFL6606H).

Het zappen gaat bij de 3 nieuwe modules nagenoeg even snel. Ook ontdekten we geen duidelijk verschil met de 2 vorige modellen. Het is vooral de televisie zelf die de zapsnelheid bepaalt en de zender waar je naartoe zapt.

Op de Sony en de Philips televisie zijn de authenticatieberichten verleden tijd, zelfs als je de stekker uit de tv trekt, krijg je geen melding meer te zien. Helaas steken ze op de Samsung-tv toch weer de kop op. Als je de tv aanzet, kan het hierdoor tot bijna 15 seconden langer duren voordat je daadwerkelijk beeld krijgt.

