Compensatie Philips voor verliezen smart-tv-functies

Bezitters van een Philips blu-rayspeler of home-cinemaset kunnen sinds kort geen gebruik meer maken van smart-tv-functies zoals Netflix en YouTube. In een bericht van 16 februari 2016 op Tweakers valt te lezen dat de functionaliteit plotseling en zonder kennisgeving is stop gezet. Een lid van de Consumentenbond meldt ons op 16 februari het volgende probleem:



‘Sinds circa 2 weken krijg ik de melding "To complete smart tv sign -in, please switch your tv set off and on again" wanneer ik gebruik wil maken van Smart TV. Monteur is erbij geweest en kon niets anders doen dan contact opnemen met Philips. Philips meldde dat er voortaan geen verbinding meer mogelijk was omdat ze het signaal niet meer doorgeven. Dit geldt voor alle blu-rayspelers van Philips.’



Uit contact met Gibson, die de televisie-randapparatuur van Philips heeft overgenomen bij het afsplitsen van de consumentenelektronica door Philips, blijkt dat de smart-tv-functionaliteit niet meer naar behoren werkt vanwege veranderingen in de gebruiksvoorwaarden van de software. Gibson geeft aan dat het mogelijk is om via de webbrowser toegang te krijgen tot een beperkt aantal apps waaronder YouTube. Het bedrijf raadt klanten aan om contact op te nemen met de klantenservice wanneer de browser niet werkt. De contactgegevens van de klantenservice zijn te vinden op deze website, bij 'Home Cinema & Audio, Portable Entertainment, Hoofdtelefoons, Prestigo Afstandsbedieningen, Telefonie'.

Compensatie

Wie een Philips apparaat heeft met de bovenstaande problemen, kan ook kiezen voor compensatie. Klanten kunnen korting krijgen op een ander product, hun geld (gedeeltelijk) terug krijgen of kiezen voor een Google Chromecast. 'De compensatie verschilt per product en de mogelijkheden die het product dat ze al hebben heeft', aldus een woordvoerder van Gibson.



