Tv-trends: dunner, groter, slimmer

Waar vroeger alle tv's op elkaar leken, wordt anno 2012 alles uit de kast gehaald qua design. De belangrijkste trend is dat de rand rondom het scherm steeds smaller wordt. Ook is er na vele jaren zwarte pianolak weer keuze uit meerdere kleuren en materialen.

Internet

Veel tv's - ook goedkopere modellen - zijn rechtstreeks te verbinden met internet en het computernetwerk thuis: deze trend wordt Smart TV genoemd. Er is steeds meer online content direct te bekijken op de tv, zonder dat je de computer hoeft aan te zetten. En de meeste high-end tv's hebben een eigen webbrowser.

Formaat

In 2011 was meer dan de helft van de verkochte tv's 94 cm (37 inch) of groter. En de verwachting is dat dit aandeel alleen maar zal groeien. Fabrikanten spelen hier gretig op in en maken steeds grotere televisies. Televisies van 117 cm (46 inch), 127 cm (50 inch) en 140 cm (55 inch) zijn standaard opgenomen in het assortiment. Wie nog groter wil, een beelddiagonaal van een meter of twee, kan bij LG en Sharp terecht.

Getest

Over design en grootte valt niet te twisten. Maar er zitten meer aspecten aan een televisie, die wel door ons worden getest. We hebben inmiddels ruim 50 televisies uit 2012 in ons lab beoordeeld op onder meer beeld- en geluidkwaliteit. Aan het begin van elke maand worden testresultaten van nieuwe tv's toegevoegd. Houd daarom onze productvergelijker in de gaten!