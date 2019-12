Oproep: Wat is jouw favoriete moment in de tv-geschiedenis?

Nieuws|In de Consumentengids van mei blikken we terug op de tv-geschiedenis van de afgelopen 60 jaar. Ter inspiratie zijn we op zoek naar zoveel mogelijk mooie momenten om op te nemen in onze tijdlijn.

Wat is jouw favoriete moment? Denk aan de allereerste keer dat je tv keek (met iedereen uit de hele straat voor de buis van de buurman misschien!) of de eerste kleurentelevisie die je kocht. Of was jij misschien één van de eersten met een platte plasma of lcd-tv?

Wat mogen we niet missen? Laat het ons weten! Mail naar social.media@consumentenbond.nl of geef je reactie onder dit bericht.