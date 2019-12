Gebruik 3D-techniek voor dual gaming

Door gebruik te maken van de mogelijkheid om 2D-beelden op te schalen naar 3D, kun je nu jouw spelpersonage op het volledige scherm zien. Hiervoor heb je twee speciale 3D-brillen nodig, waarbij elke bril slechts de helft van de beeldlijnen laat zien. Je ziet hierdoor alleen je eigen personage in beeld, omdat alleen de beeldlijnen uit jouw deel van het split-screen worden gefilterd door de bril. Nadeel is wel dat er geen 3D-effect meer is.

LG brengt een Dual Play pack uit met twee brillen, dat gebruikt kan worden bij hun passieve 3D-televisies. Dit is vanaf eind september te koop voor ongeveer €20.