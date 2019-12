Getest: Sony KDL-40EX720

De Sony KDL-40EX720 is een Full HD LCD-LED televisie met een beeldscherm van 102 cm (40 inch). Deze tv is geschikt voor het kijken van 3D-beelden. Alleen de benodigde 3D-bril moet je er los bij kopen. Minder is wel dat het 3D-effect nogal verstoord wordt als je je hoofd een beetje kantelt. We hebben andere 3D-tv's gezien die hier geen last van hebben. Een handigheid van de KDL-40EX720 is dat je digitale televisie kunt opnemen zonder PVR (een digitale decoder met harde schijf). Je sluit daarvoor een losse harde schijf aan op een usb-poort van de tv. Je kunt dan het signaal van de ingebouwde digitale tuners (DVB-T en DVB-C) opnemen, maar ook live tv pauzeren is dan mogelijk. Daarnaast is het een van de meest zuinige tv's met deze beelddiagonaal die we in onze test hebben gehad.

Kijk in onze testresultaten om de Sony KDL-40EX720 ook op andere punten te vergelijken met andere tv's.