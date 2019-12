Grote tv’s sterk afgeprijsd

Nieuws|Ben je van plan om een nieuwe lcd-televisie met een groot beeldscherm aan te schaffen? Dit het perfecte moment, want de modellen uit 2012 verlaten de winkel met fikse korting. We geven 10 tips.

In de lentemaanden zetten fabrikanten hun nieuwe tv’s voor 2013 in de winkels. Reden voor de winkeliers om modellen uit 2012 in de uitverkoop te doen. Vooral de tv’s met een groot beeldscherm (zoals 46 inch/ 117 cm) verlaten de winkel soms voor bodemprijzen. Daarom hebben we hieronder 10 tips voor wie nu op zoek is naar een grote, voordelige televisie van 40-42 inch of 46-47 inch.

10 tips voor wie nu een goedkoop toestel zoekt

Onderstaande televisies behaalden een testoordeel van 6,0 tot 7,6 in onze test. 5 van de toestellen kregen in december 2012 het predicaat Beste uit de Test. Goede toestellen dus. En het verschil met de prijs van december 2012 loopt op tot maar liefst €600!

Televisies van 40-42 inch

Samsung UE40ES7000

Prijs december 2012: €1400

Prijs mei 2013: €900

Verschil: €500 (36%)

Formaat beeldscherm: 40 inch (102 cm)

Philips 40PFL8007K

Prijs december 2012: €1500

Prijs mei 2013: €1000

Verschil: €500 (33%)

Formaat beeldscherm: 40 inch (102 cm)

Philips 40PFL7007H

Prijs december 2012: €1300

Prijs mei 2013: €900

Verschil: €400 (31%)

Formaat beeldscherm: 40 inch (102 cm)

LG 42LM860V

Prijs december 2012: €1500

Prijs mei 2013: €900

Verschil: €600 (40%)

Formaat beeldscherm: 42 inch (107 cm)

Sony KDL-40HX850

Prijs december 2012: €1300

Prijs mei 2013: €1000

Verschil: €300 (23%)

Formaat beeldscherm: 40 inch (102 cm)

Televisies van 46-47 inch

Philips 46PFL7007H

Prijs december 2012: €1600

Prijs mei 2013: €1075

Verschil: €525 (33%)

Testoordeel: 7,1

Formaat beeldscherm: 46 inch (117 cm)

Samsung UE46ES6530

Prijs december 2012: €1175

Prijs mei 2013: €900

Verschil: €275 (23%)

Formaat beeldscherm: 46 inch (117 cm)

Philips 46PFL5507H

Prijs december 2012: €880

Prijs mei 2013: €700

Verschil: €180 (20%)

Formaat beeldscherm: 46 inch (117 cm)

LG 47LM760S

Prijs december 2012: €1700

Prijs mei 2013: €950

Verschil: €750 (44%)

Formaat beeldscherm: 47 inch (119 cm)

Panasonic TX-L47WT50E

Prijs december 2012: €2000

Prijs mei 2013: €1275

Verschil: €725 (36%)

Formaat beeldscherm: 47 inch (119 cm)

