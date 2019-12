Eerste indruk|Met de Harmony Ultimate probeert Logitech een totaaloplossing te bieden voor de woonkamer. Met één afstandsbediening bedien je tv, radio en alles daaromheen. Deze universele afstandsbediening is het vlaggenschip van Logitech en is sinds mei 2013 op de markt.

De Logitech Harmony Ultimate slaagt erin om de functies van bestaande afstandsbedieningen samen te voegen in één stijlvol apparaat. Het maakt een einde aan die stapel afstandsbedieningen en start gemakkelijk alle apparaten in één keer op. Alle knoppen op je huidige afstandsbedieningen zijn beschikbaar in de Harmony Ultimate. De Harmony is nog wel een conventionele afstandsbediening. Hij kan niet meer dan wat de afzonderlijke afstandsbedieningen ook kunnen.

Installatie simpel, maar niet verfijnd

Voordat je de afstandsbediening kunt gebruiken, heb je exacte typenummers van al je apparaten nodig. Daarna stel je activiteiten zoals tv-kijken, een spel spelen en radio-luisteren kinderlijk eenvoudig in.

Voor deze installatie van de afstandsbediening, dien je hem aan te sluiten op je computer. Vervolgens ga je naar een website, waarbij je verplicht een account moet aanmaken. Voordat de website werkt, moet je meerdere programma’s installeren. De website zelf werkt niet soepel. Het was een stuk eleganter en simpeler geweest als er automatisch een configuratieprogramma werd opgestart bij het aansluiten van de afstandsbediening.

Je kunt ook zelf de werking van elke knop op de Ultimate wijzigen. Dat is echter veel werk en na elke aanpassing moet je de afstandsbediening handmatig synchroniseren.

App werkt niet naar behoren

In plaats van de afstandsbediening, kun je ook een smartphone gebruiken om al je apparaten te bedienen via de Harmony-app. Op het moment van testen werkte deze app nauwelijks. Het starten van activiteiten mislukte regelmatig. Ook kwam het voortdurend voor dat de apparaten pas na 2 minuten reageerden op een knopje. In de tussentijd werkt de Harmony Ultimate zelf ook niet. Vervelend als je even snel het volume wilt aanpassen. Logitech erkent het probleem en zegt het binnen enkele dagen op te lossen. We hebben dit niet kunnen testen.

Hub vooral overbodig

De meegeleverde Harmony hub zet je tussen je apparaten. Deze hub zorgt voor infrarood, bluetooth en wifi. Deze technieken hadden beter in de afstandsbediening zelf kunnen zitten. Alleen wie zijn apparaten achter gesloten kastdeuren heeft staan, heeft dan nog een hub nodig. Dat scheelt weer een kastje onder de tv en een stekker in het stopcontact.

Moderne afstandsbediening met ouderwetse knoppen

De afstandsbediening ziet er fraai uit, vooral rechtopstaand in het oplaadstation. De vorm zorgt ervoor dat hij lekker in de hand ligt. Hij is wel wat groot en de touchscreen bedien je al snel met 2 handen.

Sommige fysieke toetsen, zoals de DVR en info-toets, worden waarschijnlijk weinig gebruikt. De afstandsbediening had beter voor een groter deel uit een touchscreen kunnen bestaan. Dan zouden alleen knoppen die op dat moment van belang zijn worden weergeven.

Ook op andere punten vergeet Logitech deze overtreffende stap te nemen. Zo kan de touchscreen geen toetsenbord laten zien, terwijl er steeds meer apparaten in huis komen waarbij je tekst moet invoeren. Denk bijvoorbeeld aan moderne Smart tv’s met ingebouwde webbrowsers. Je kunt met de Harmony Ultimate alleen met de pijltjestoetsen naar de juiste letter navigeren.

Wat is Logitech Harmony Ultimate?

Logitech Harmony is een reeks universele afstandsbedieningen. Het doel is om alle huidige afstandsbedieningen overbodig te maken, door alle apparaten met de Logitech Harmony te bedienen. De Logitech Harmony Ultimate is met zijn adviesprijs van €279 de meest uitgebreide variant.

Afstandsbediening

De kern van de Logitech Harmony Ultimate vormt de afstandsbediening zelf. De kan tot 15 apparaten in je huis bedienen. Volgens Logitech zijn er meer dan 225.000 apparaten bekend. De afstandsbediening heeft naast vele knoppen een touchscreen, die zich net als een smartphone laat bedienen met tikkende en vegende bewegingen. Het touchscreen licht vanzelf op als de afstandsbediening wordt bewogen.

In de afstandsbediening zitten geen batterijen. De afstandsbediening dient in een oplaadstation geplaatst te worden.

Activiteiten: met één knop alles aan

Met activiteiten combineer je verschillende handelingen in één knop. Je kunt de Harmony afstandsbediening vullen met activiteiten, zoals tv-kijken of radioluisteren. Met één druk op de knop zorgt de Harmony dat alle benodigde apparaten worden ingeschakeld, bovendien op het juiste kanaal.

Bijvoorbeeld: als je tv wilt kijken, zet de afstandsbediening je surround-set, digitale decoder en tv aan en zet hij deze op de juiste HDMI-ingang. Kies je daarna voor een andere activiteit zoals dvd-kijken, dan schakelt hij je dvd-speler in en je digitale decoder uit. Je tv en surround-set blijven ingeschakeld en worden op de juiste ingang gezet.

Harmony Hub

Bij de afstandsbediening wordt een zogenaamde Harmony Hub meegeleverd. Dit kleine kastje plaats je bij al je apparaten. Het is daardoor niet nodig om de afstandsbediening op je apparaten te richten. Wie zijn apparaten in een gesloten kast heeft staan, kan de kastdeuren dankzij de hub dicht laten. Aan deze hub kun je 2 kleine zenders koppelen, die het bereik vergroten tot meerdere planken of kastjes.

Naast de standaard infraroodsignalen, zorgt de hub voor bluetooth en wifi. Door middel van bluetooth kun je bijvoorbeeld ook je spelconsole bedienen en door middel van wifi kun je een smartphone-app gebruiken om je apparaten te bedienen. Ook kun je de helderheid en kleur van verlichting in je huis aanpassen, mits je op afstand bedienbare Philips Hue lampen in huis hebt hangen.

Installatie via internet

Om de afstandsbediening te configureren, dien je een computer met internetverbinding te gebruiken. Op die computer moet je meerdere programma’s installeren, zodat je via een website met de installatie kunt beginnen. Door deze installatiewijze kunnen in de toekomst nieuwe apparaten worden toegevoegd, maar dat moet dan wel door Logitech gebeuren.