IFA-2015: trends op tv-gebied.

Nieuws|Op de IFA in Berlijn, één van de grootste 'consumer electronics' beurzen ter wereld, troffen we zoals verwacht veel bijzondere nieuwe televisies aan. We zetten de opvallenste trends op een rij.

3D

3D was opvallende afwezig op de IFA. We hebben nog steeds heel veel 3D-televisies gezien, maar de meeste merken probeerden onze aandacht te vestigen op andere innovaties. Misschien is de tv-trend van de afgelopen jaren wel een beetje op zijn retour. Alleen LG pakte groots uit met 3D-televisies. Dat merk gelooft dus nog steeds dat 3D de nieuwe standaard is. LG combineerde ook nog twee trends met elkaar, door als een van de eersten een 3D-televisie met OLED-scherm te tonen.

4K

4K is de term voor beeld met met een resolutie van 3840 bij 2160 pixels. Dat is in totaal 4 keer zo veel pixels als de huidige standaard Full HD (1920x1080). 4K is de meest gebruikelijke term voor deze standaard, maar sommige fabrikanten gebruiken ook andere termen, zoals Quad Full HD of Ultra HD. Maar het betekent dus allemaal hetzelfde. Meerdere televisiemerken toonden televisies met zo'n hoge resolutie, maar vooral Sony lijkt flink in te zetten op deze nieuwe technologie. En het moet gezegd worden: de beelden op de 4K tv's zien er kristalhelder uit. Een veelbelovende techniek dus.

Toch is het nog maar de vraag of 4K echt gaat doorbreken. Er moeten eerst wel films en televiesieprogramma's beschikbaar worden op zo'n hoge resolutie. En alle randapparatuur moet ook 4K ondersteunen. Dus dat betekent naast een nieuwe tv ook nieuwe tv-kastjes, nieuwe kabels, en nieuwe spelers voor je films.

OLED

OLED (organic LED) staat al jaren te boek als de beeldschermtechnologie van de toekomst. Schermen met OLED-technologie hebben geen achtergrondverlichting nodig en kunnen daarom echt diepzwarte tinten tonen. Bovendien maakt de technologie nog dunnere schermen dan nu mogelijk. OLED is al jaren een belofte, maar in de winkel vind je nu alleen nog maar een paar heel kleine en dure OLED tv's. Daar komt dit jaar verandering in: in het 4e kwartaal van 2012 komt LG met een 55 inch 3D OLED-tv, die rond de €8000 moet gaan kosten. Andere merken laten langer op zich wachten.