KPN stopt met mobiele tv via DVB-H

Nieuws|KPN stopt op 1 juni met MobielTV via DVB-H, een techniek om live tv te verzenden via digitale ether tv.

Om MobielTV te kunnen ontvangen heb je een speciale mobiele telefoon met DVB-H ontvanger nodig. Omdat er geen nieuwe mobiele telefoons met DVB-H worden uitgebracht, heeft KPN besloten te stoppen met MobielTV. De frequenties die nu worden gebruikt voor DVB-H worden vanaf juni ingezet voor verbetering van Digitenne via de ether.

MobielTV kwam in 2008 op de markt. KPN kwam met 3 toestellen met DBH-ontvanger: de N96 van Nokia, de Samsung P960 en de KB620 van LG.

Met een van die telefoons en een MobielTV abonnement kun je live tv kijken naar 10 zenders. Na een jaar had de dienst 40.000 gebruikers. Toen nieuwe toestellen uitbleven werd dat gestaag minder. De circa 20.000 overgebleven abonnees worden per brief geïnformeerd.

Bron: KPN