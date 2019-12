Let op certificering bij aankoop van een TV

Nieuws|Niet alle nieuwe televisies in de winkel zijn gecertificeerd door Ziggo. Deze certificering is nodig om digitale televisie te kijken via een zogenaamde CAM module. Heb je al zo’n CAM module, dan werkt deze mogelijk niet in je nieuwe tv.

Bij Ziggo kun je digitale televisie kijken zonder losse decoder. Daarvoor heb je een zogenaamde insteekkaart of CAM CI+ module nodig, een Ziggo smartcard en een geschikte televisie. Tot voor kort werkte dit vlekkeloos.

De televisies die nu op de markt komen, werken volgens een nieuw protocol voor deze CAM CI+ module (CI+ 1.3). In de toekomst wordt interactieve TV zonder decoder mogelijk door deze nieuwe variant. Maar alle modules die tot nu toe verkocht zijn, werken via een ouder protocol. Wie zijn oude CAM CI+ module in een nieuwe televisie stopt, loopt dan ook de kans op zwart beeld en een foutmelding. Mensen met een door Ziggo gecertificeerde TV hebben geen problemen. Wie TV kijkt via een decoder heeft ook nergens last van.

We hebben dit geprobeerd op de nieuwe LG 55LA8609 en Panasonic TX-L50DT6 met 'oude' CAM CI+ modules van SMiT en Quantis. Deze televisies zijn (nog) niet terug te vinden in de lijst van gecertificeerde televisies op de website van Ziggo. De module van Quantis (€ 50) werkte probleemloos, maar de veel verkochte paarse SMiT module weigerde dienst. We kregen geen enkele zender te zien, op Nederland 1 na. De nieuwere, blauwe variant van de SMiT module (€ 80) werkte wel in beide tv’s. Volledig CI+ 1.3-ondersteunde insteekkaarten zijn net op de op de markt gekomen en kosten zo’n €90. Deze modules zouden wel probleemloos moeten werken in de nieuwe tv’s.

Klantenservice

De website van Ziggo geeft sinds enkele dagen informatie over problemen met CAM modules in nieuwe tv's. Daarvoor moet je wel een flink aantal pagina's doorklikken.

Op onze vraag over dit probleem aan Ziggo, kregen we te horen dat klanten die dit probleem ervaren, contact kunnen opnemen met de klantenservice. Deze zou de klant moeten kunnen helpen met een update van de software in de oude CAM-module.

Dat hebben we natuurlijk uitgeprobeerd. Maar helaas werden we na een volhardend gesprek met de Ziggo-klantenservice niet geholpen. De medewerker vertelde dat onze tv niet gecertificeerd was, en dat hij ons daarom niet kon of mocht helpen. Uiteindelijk kregen we zelfs het advies om een andere tv te kopen of een decoder te gebruiken… Niet echt behulpzaam.

Update: Ziggo laat weten dat ze updates naar verwachting tussen 22 en 28 juli op het netwerk gaan plaatsen. Daarna is de informatie ook via de klantenservice-pagina zichtbaar. De update is beschikbaar voor Smit en Neotion CI+ modules uit 2011 of eerder.

Andere providers

Dit probleem van CAM CI+ modules in nieuwe televisies, kan mogelijk ook een rol spelen bij andere providers zoals UPC, CanalDigitaal of Caiway. We gaan dit na, al hebben we hier nog geen signalen over ontvangen. Laat het ons weten wanneer u dit wel hebt meegemaakt!