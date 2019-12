Eerste indruk|Een van de top-tv's van LG voor dit jaar is de 55LA8609. En deze is natuurlijk voorzien van alle moderne snufjes zoals: internet-apps, een webbrowser, wifi, 3D en een bijzondere afstandsbediening. Hoe werkt dit allemaal in de praktijk?

Review: LG 55LA8609

De 55LA8609 behoort tot de 'op-een-na' meest uitgebreide serie lcd-led-tv's van LG. Bijzonder is dat er geen gewone afstandsbediening wordt meegeleverd bij deze serie, maar alleen nog LG's eigen Magic Motion Remote. Een bijzondere stap.

Magic Motion Remote

De Magic Motion Remote van LG is een afstandsbediening met weinig knopjes en die reageert op beweging. Zo zitten er bijvoorbeeld geen cijfertoetsen meer op en ook geen 'teletekst-knoppen', waardoor de afstandsbediening een stuk kleiner is dan een gewone afstandsbediening. Knoppen om bijvoorbeeld te zappen en het volume te regelen zitten er nog wel op.

Door de Magic Motion Remote te bewegen, stuur je een cursor op het scherm aan. Daarmee kun je door de menu's navigeren en opties aanklikken. Het werkt een beetje zoals een computermuis, behalve dan dat je de remote in de lucht beweegt. Dit gaat best aardig, al wil het nog wel eens voorkomen dat je bewegingen niet helemaal matchen met wat de cursor doet. Plus dat de cursor niet altijd precies het 'puntje' van de Remote volgt, een euvel dat we ook al bij de eerste serie Magic Motion Remote zagen.

De Magic Motion Remote ligt lekker in de hand en de knoppen zijn goed te vinden en te bedienen. En heb je bijvoorbeeld toch de cijfertoetsen of de teletekst-toetsten nodig, dan worden deze met een druk op een knop van de Magic Remote op het tv-scherm getoond. Vervolgens gebruik je de cursor op het scherm om één van die knoppen aan te klikken.

Verder zit er een scrollwieltje in het midden van de afstandsbediening. Daarmee kun je snel tussen zenders zappen. Maar het is ook handig wanneer je gebruik maakt van de ingebouwde webbrowser: je kunt dan makkelijk omhoog en omlaag scrollen op een webpagina.

Wel een gemis is een knop waarmee je direct naar de elektronische TV-gids kunt. Nu moet je altijd eerst naar het Smart TV menu, wat dus een extra stapje is. Deze TV-gids functie kun je gebruiken wanneer je rechtstreeks digitale televisie op de LG kijkt, dus zonder losse decoder.

Al-met-al is het bedienen van de tv best te doen met de Magic Motion Remote, al zullen sommigen de cijfertoetsen misschien wel missen. Maar daar staat tegenover dat je met de Magic Remote wel een overzichtelijke en goed in de hand liggende afstandsbediening hebt.

Stembediening

In de Magic Motion Remote zit ook een microfoontje. Daarmee kun je de tv bedienen met je stem. Door op een knop te drukken, activeer je het microfoontje en kun je de tv met je stem bedienen. Dit is handig als je een zoekopdracht wilt doen op bijvoorbeeld internet of Youtube. Je hoeft het dan niet letter-voor-letter in te typen met de afstandsbediening. Dat werkt aardig, al wordt je niet 100% foutloos verstaan.

Smart TV

Het Smart TV menu van LG is vrijwel ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. In dit menu zie je een thumbnail met daarin de actieve tv-zender. Daarnaast staan een aantal clusters van apps. Binnen de groep 'Premium' vind je de apps voor 'video-on-demand'. Denk daarbij aan apps voor uitzending gemist (RTL, SBS en NPO) en het online huren van films (Pathé, Ximon en Videoland). Maar ook apps voor Skype, Youtube en Facebook ontbreken niet.

Opnemen via de tv

De 55LA8609 beschikt over de zogenaamde Time Machine-functie van LG. Daarmee kun je tv-programma's opnemen, live televisie pauzeren en terugspoelen wanneer je digitale televisie rechtstreeks op de tv kijkt. Dus zonder dat je een losse decoder gebruikt. Hiervoor sluit je een externe harde schijf aan op de daarvoor geschikte usb-poort van de tv.

Je kunt een opname makkelijk programmeren via de TV-gids in het Smart TV menu door simpelweg het gewenste progamma aan te klikken. Of je kunt de zender, de datum en het tijdstip aangeven wanneer er opgenomen moet worden. Vervolgens kun je de TV gewoon in standby zetten. Op het gewenste moment springt de tv aan - maar het scherm niet! - en start de opname. Na afloop gaat de tv weer in standby.

In de specificaties van de 55LA8609 staat dat deze tv ook over een ingebouwd geheugen beschikt waarop je kunt opnemen. En dat je een zender kunt opnemen en tegelijkertijd een andere zender kunt kijken. Daarbij gaat het zeer vermoedelijk dan om het opnemen van het digitale signaal, waarbij je analoog verder kijkt of andersom. Helaas was dit niet mogelijk met ons testmodel en hebben we dit ook niet kunnen uitproberen.

Nog niet getest

De 55LA8609 wordt op dit moment getest in onze vergelijkende televisietest. Eind augustus kun je de resultaten daarvan terug vinden op onze website.

Heb jij een televisie uit de LA8609 serie van LG? We horen graag wat jij ervan vindt. Laat een berichtje achter onder deze review.

Wat is de LG 55LA8609?

De LA8609-serie is de 'op-een-na' meest uitgebreide serie lcd-led-tv's van LG. Het zijn zogenaamde Smart TV's die rechtstreeks op het internet aangesloten kunnen worden. Zo kun je via apps als YouTube makkelijk online video kijken. Bijzonder is dat er geen gewone afstandsbediening meer wordt bijgeleverd, maar alleen nog LG's eigen Magic Motion Remote: een afstandsbediening met weinig knopjes en die reageert op beweging.

Maat en richtprijs

De LA8609-serie is verkrijgbaar in vier verschillende beeldmaten:

42 inch (107 cm): €1400

47 inch (119 cm): €1700

55 inch (140 cm): €2500

60 inch (152 cm): €3000

Belangrijke specificaties

Lcd-tv met edge-led backlight;

Full HD;

Magic Motion Remote als enige afstandsbediening;

Ingebouwde digitale tuners voor Digitenne, kabel en satelliet;

800 MCI (Motion Clarity Index)

4 hdmi-aansluitingen;

1 scart-aansluiting;

2 usb-aansluiting;

Wifi;

Apps;

Webbrowser;

Opnamemogelijkheid op externe harde schijf (via usb);

Ingebouwde camera;

3D en 4 passieve 3D-brillen meegeleverd.

Lees onze review van de LG 55LA8609.