Luxe Sony tv voor de slaapkamer

Nieuws|Sony introduceert een 26 inch LCD LED tv voor in de slaap- of studeerkamer.

Vaak hebben alleen de grootste tv's de nieuwste eigenschappen. Sony kiest ervoor ook eens een kleiner model uit te rusten met allerlei interactieve mogelijkheden.

De Sony 26EX320 LED LCD TV kan draadloos verbinding maken met internet. Via wifi kun je films en YouTube streamen vanaf je thuisnetwerk.

Ook is er een internetbrowser om mee te internetten (filmpjes kun je dan helaas niet bekijken). En met een apart te kopen microfoon en camera is het mogelijk om via de tv te skypen (videobellen).

Met een aantal gratis apps kun je een smartphone gebruiken als afstandsbediening. Iets wat bijvoorbeeld ook al kan met Smart TV van Philips.

De Sony 26EX320 kost €450. In de EX320 serie is naast de 26EX320 ook nog leverbaar:

• De Sony 24EX320 met 24 inch scherm;

• De Sony 22EX320 met 22 inch scherm.



Bron: Sony