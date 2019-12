Nieuwe LG OLED tv niet indrukwekkend

De LG 55EC930V presteert helemaal niet slecht in onze vergelijkende tv-test. Het is meer dat de tv het minder goed doet dan verwacht in onze kijktest. Zo ogen de kleuren soms wat onnatuurlijk en is er weinig detaillering te zien in de donkere delen van het beeld. De technische beeldmetingen laten weer wel een aantal mooie rapportcijfers zien. De tv doet het goed bij invallend licht, daar heb je weinig last van. En verder heeft de 55EC930V een van de hoogste contrastratio’s onder de geteste 55 inch tv’s. Dat komt met name doordat het zwart ook behoorlijk zwart is. Jammer genoeg lukt het minder goed om er dan ook helder wit naast te tonen, waardoor het contrast net wat lager uitvalt. Opvallend was dat we bij een test met 95% zwart over het hele scherm, toch een wat vlekkerig beeld zagen. Het lukte de tv niet om een uniform zwart plaatje te tonen. Verder blinkt de televisie nergens in uit, ook de geluidskwaliteit is niet bijzonder.

OLED

Er wordt wel eens gedacht dat OLED-televisies minder stroom verbruiken dan LCD-tv’s. Maar dat geldt dan niet voor de 55EC930V. Dit model verbruikt beduidend meer dan de meeste andere 55 inch LCD-tv’s. Overigens steken sommige Ultra HD LCD-tv’s daar nog wel weer boven uit en verbruiken zo’n 33% meer dan de LG.

Een ander voordeel van OLED-televisies maakt hij wel waar, dat is de grotere kijkhoek. Pas bij een kijkhoek van 85 graden bleek het contrast met 50% afgenomen. Bij veel andere tv’s gebeurt dat al bij een veel kleinere kijkhoek.

Lagere prijs

Deze LG OLED tv is overigens met een prijs van €3500 wel een stuk goedkoper dan zijn voorgangers, die minstens een paar duizend euro duurder waren. De prijs van de OLED-tv van LG van vorig jaar (de LG 55EA9809) is overigens sterk in prijs gedeeld, naar €2500 op dit moment.

Maar we verwachten voor deze prijs een topmodel, en dat maakt LG niet waar. Veel tv’s met een normaal lcd-scherm krijgen een beter oordeel in onze test en zij zijn allemaal veel goedkoper.

