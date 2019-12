Nieuwe Netflix-series verschijnen in 4K

Nieuws|Netflix heeft op de Consumer Electronics Show haar eerste 4K (ultra-hd) tv-serie aangekondigd. Early adopters van haarscherpe ultra-hd-televisies kunnen vanaf 14 februari het nieuwste seizoen van de Emmy Award-winnende serie House of Cards kijken. In de hoogste resolutie, wel te verstaan. Later zullen meer nieuwe series van Netflix in 4K beschikbaar komen.

In Las Vegas is de jaarlijkse Consumer Electronics Show (CES) begonnen. Producenten van consumentenelektronica presenteren de nieuwste elektronische apparaten aan de wereld. Daaronder zijn veel nieuwe televisies met de nieuwste technieken als oled, hdmi 2 en 4K (ultra-hd).

Ultra-hd-video van Netflix

Op de CES kondigde Netflix aan het nieuwe seizoen van House of Cards in ultra-hd uit te brengen. Ook laat Netflix weten dat alle nieuwe zelfgeproduceerde tv-series in 4K beschikbaar zullen komen. Op YouTube is de trailer in 4K te bekijken. Om deze kwaliteit te zien, heb je wel een 4K-monitor of televisie nodig.

Benodigde tv en internetsnelheid

In eerste instantie is Netflix alleen in 4K te bekijken op een select aantal ultra-hd-televisies met een Netflix-app. Daaronder zijn nieuw aangekondigde televisies van LG, Sony en Samsung. Andere apparaten worden nog niet ondersteund, met als voornaamste reden dat zij de nieuwste compressietechniek h.265 HEVC nog niet ondersteunen. De hoge beeldkwaliteit kun je al afspelen met internetsnelheden onder de 15 Mbps.

Bron: Engadget, The Verge