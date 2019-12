Nieuw geteste televisies

De top 3 beste tv's bestaat uit lcd-led tv's van Samsung. De prijzen van de toestellen verschillen sterk: de goedkoopste Samsung kost €750, de duurste €2100.

De verschillende beeldingangen van een tv leiden tot verschillende beeldkwaliteiten. Kijk je bijvoorbeeld veel HD-kanalen of Blu-rayfilms via de HDMI-ingang van de tv, dan is op dit moment de Samsung UE32D6500 een van de beste keuzes.

Televisies scoren zeer uiteenlopend op het geluid, het kan soms zeer matig zijn. Toch zijn er nog voldoende tv's die goed scoren op dit punt. Zo scoort de Philips 40PFL9705H uit 2010 hierop het hoogst.

Extra functies

Met moderne tv's kun je vaak meer dan alleen gewoon televisie-kijken, zoals aansluiten op een computer of in 3D kijken. Met veel nieuwe televisies, zoals de Sony KDL-40EX720, kun je ook live tv pauzeren. Daarvoor sluit je een losse harde schijf aan op de usb-poort (alleen bij gebruik van de ingebouwde DVB-T, DVB-C of DVB-S tuner).