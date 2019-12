CES 2013: OLED-tv lijkt door te breken

Nieuws|OLED, een beeldschermtechnologie die zonder achtergrondverlichting kan werken en mede daardoor een beter tv-beeld belooft, lijkt in 2013 door te breken. LG en Samsung toonden op de CES-beurs in Las Vegas (Consumer Electronic Show) een OLED-tv van circa 55 inch, waarbij LG aangaf zijn OLED-tv al in het voorjaar op de markt te willen brengen.

De prijs van het LG-toestel is niet bekend maar reken maar op een bedrag van zo'n €10.000. Samsung volgt mogelijk later in het jaar. Daarnaast toonden Sony en Panasonic beide een OLED-tv van 56 inch voorzien van een Ultra HD-scherm. Onduidelijk is wanneer de tv's van Sony en Panasonic in de winkel te vinden zijn.

Voordelen OLED

OLED-tv's bieden een ongekend grote kijkhoek waarbij er vrijwel geen contrast- en kleurverlies is als je van opzij naar de tv kijkt. Ook het kleurbereik is groter dan met de huidige lcd-led-schermen wat voor diepere en intensere kleuren kan zorgen. Daarnaast verbruiken ze minder energie en kunnen ze nog dunner gemaakt worden dan lcd-led-tv's.

Gebogen OLED-scherm

Daarnaast lieten de Koreaanse elektronicagiganten LG en Samsung hun spierballen zien met een gebogen OLED-tv. Het gaat daarbij om prototypes, geen productie-modellen. Dit type tv heeft een curve (zie ook de foto). Dit leidt volgens de makers tot een nog betere beeldbeleving omdat elke beeldpixel op een zelfde kijkafstand wordt bekeken.