Online videodienst Netflix komt eraan

Op de website van Netflix valt te lezen dat het bedrijf marketingmedewerkers zoekt voor Zuid-Amerikaanse landen en Europese landen, waaronder ook Nederland.

Netflix heeft 20 miljoen kijkers in Amerika; het is een van de grootste videosites ter wereld. Het bedrijf begon ooit als dvd-verhuurder, maar verdient nu het meeste geld met de verhuur van online video.

Films en series zijn te bekijken via de computer, televisie, spelcomputers en via smartphones als de iPhone. Voor ongeveer 7 dollar per maand kun je onbeperkt streaming video kijken. Daarmee is Netflix voor video wat Spotify is voor muziek.

Legaal en recent

Bij Netflix zijn de nieuwste films en series legaal te bekijken. In Nederland is er nog geen online videotheek met een dergelijk groot en recent aanbod. Netflix is overigens niet de enige met plannen voor streamingvideodiensten. Er gaan al langer geruchten dat ook Apple TV en Google TV naar Nederland toe komen.

