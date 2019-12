Ophef over Samsung Smart tv’s overtrokken

'Samsung luistert mee met gevoelige gesprekken in de huiskamer'. Afgelopen weekend twitterde een medewerker van privacyorganisatie EFF een fragment uit de privacyvoorwaarden van Samsung. Samsung tv's met Voice Recognition (stemherkenning) zouden je continu afluisteren en persoonlijke en gevoelige gesprekken doorsturen naar derde partijen. Al snel ging dit nieuws de hele wereld over. De ophef gaat vooral over de voorwaarden, met het 'meeluisteren' valt het allemaal reuze mee.









Wat is Voice recognition?

Met voice recognition - oftewel stemherkenning - kun je een tv bedienen met je stem. Bij Samsung tv's werkt Voice Recognition op 2 manieren. Er zijn tv's met een microfoon in de afstandsbediening; daarbij moet je eerst een knop indrukken en kun je vervolgens een boodschap inspreken.

Er zijn ook modellen met een microfoon in de tv. Daarbij staat de microfoon continu aan, als je stemherkenning hebt ingeschakeld. Maar het is dan niet zo dat de tv alle gesprekken in de huiskamer opneemt. Voordat de tv iets doet, moet je hem altijd activeren met een commando, zoals 'volume hoger'. De tv doet dus niets bij 'gewone gesprekken'. Daarbij is het zo dat alleen bij vrije zoekopdrachten zoals 'films met George Clooney' de televisie gebruik maakt van internet. De tv stuurt dan de zoekopdracht via internet naar een bedrijf dat de gesproken boodschap kan herkennen.

Niet alleen Samsung

Andere grote tv-merken zoals LG, Philips en Panasonic hebben 1 of meerdere modellen met stemherkenning. Maar ook spelcomputers, smartphones, tablets en computers hebben het. Denk aan de Xbox One Kinect, Siri van Apple en Android met Google Voice. De werking van deze diensten is technisch te vergelijken met de Voice Recognition van Samsung tv's.

Voorwaarden aangepast

Nadat het nieuws over Voice Recognition breder werd opgepakt, besloot Samsung de tekst in de voorwaarden aan te passen. Belangrijkste verschil met de vorige versie is, dat er nu iets gedetailleerder wordt uitgelegd welke informatie er precies wordt uitgewisseld met welke partij.

Conclusie

De smart tv's van Samsung hebben dus geen afluistermodus. De waarschuwing van Samsung is eigenlijk een tip aan gebruikers om na te denken bij wat ze inspreken. Maar mocht je deze functie toch niet willen, dan kun je het via het menu uitzetten of door de voorwaarden voor deze functie niet te accepteren.

Consumentenbond en privacy van smart tv's

Vorig jaar drong de Consumentenbond er bij de fabrikanten van smart-tv's op aan, duidelijker te zijn over welke gegevens zij gebruiken en waarom ze dat doen. Ook moet het duidelijker zijn dat je bepaalde functies (zoals kijksuggesties en voice recognition) aan of uit kunt zetten. Uit onderzoek van de Consumentenbond in september vorig jaar bleek dat de privacyvoorwaarden van smart-tv's ellenlang en vaag waren. De televisie van Samsung spande de kroon met meer dan 50 pagina's. Tot op heden toont Samsung nog geen samenvatting of korte versie van de privacyvoorwaarden op de televisies. Op onze campagnepagina staat het laatste nieuws over deze actie.

