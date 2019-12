Tv met spraakbegeleiding

Eerste indruk|Smart Viera tv’s van Panasonic bieden spraakbegeleiding. Deze functie helpt slechtzienden om hun televisie te gebruiken. Voice guidance of spraakbegeleiding leest de informatieteksten en menu's op het beeldscherm voor. De functie kan erg handig zijn, maar is beperkt bruikbaar. Slechtzienden hebben toch hulp van anderen nodig.

Met de voice guidance-functie op een smart-tv van Panasonic leest een computer-gegenereerde stem de teksten en elementen op het scherm voor. De stem is duidelijk te verstaan en te begrijpen, maar klinkt niet echt natuurlijk.

Niet beschikbaar voor alle informatie en menu's

Opvallend genoeg is spraakbegeleiding niet beschikbaar voor het instellingen-menu, teletekst of geïnstalleerde apps. Daardoor kunnen slechtzienden niet of lastig instellingen wijzigen voor beeld, geluid, netwerk en dergelijke. Ook wordt de op de tv geïntegreerde handleiding niet voorgelezen. Als slechtziende heb je dan toch iemand nodig die kan zien.

Websites voorlezen: nuttig maar lastig

Als je de geïntegreerde webbrowser gebruikt, kun je de tekst op websites laten voorlezen door voice guidance. Je hoeft alleen de cursor te plaatsen op de tekst of paragraaf die je wilt horen. De paragraaf krijgt dan een rand om zich heen en de stem begint met voorlezen.

Je moet wel oppassen om niet per ongeluk de cursor van de paragraaf weg te bewegen. Dan stopt de stem direct en begint hij weer opnieuw aan het begin van de paragraaf. Dit kan vervelend zijn bij lange teksten.

Als je daarbij over een snelkoppeling beweegt met de cursor, wordt alleen deze snelkoppeling voorgelezen en stopt de stem met het lezen van de paragraaf.

Het voorlezen van websites kan nuttig zijn, maar de manier waarop het werkt is dus niet erg gemakkelijk.

Instelmogelijkheden zijn ruim

De voice guidance-stem kun je activeren in het instellingen-menu. Er zijn vrij veel talen beschikbaar, waaronder Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees en Spaans. Gebruikers kunnen zelf het spraakvolume en de spraaksnelheid instellen in 3 standen: langzaam, normaal of snel. Ook is de mate van spraakbegeleiding te kiezen:

Gevorderd : de stem leest informatie van het scherm voor. Bijvoorbeeld: 'Opties. Er zijn 10 mogelijkheden. Geselecteerde mogelijkheid is "voice guidance-instellingen"'.

: de stem leest informatie van het scherm voor. Bijvoorbeeld: 'Opties. Er zijn 10 mogelijkheden. Geselecteerde mogelijkheid is "voice guidance-instellingen"'. Beginner: in deze modus wordt additionele informatie gegeven over hoe je iets kunt doen. In bovenstaand voorbeeld wordt het dan: 'Opties. Er zijn 10 mogelijkheden. Gebruik de pijltjestoetsen naar boven en naar beneden om mogelijkheden te selecteren. Druk op "exit" om het menu te verlaten en terug te keren naar de tv. Geselecteerde mogelijkheid is "voice guidance-instellingen". Druk op "ok" om deze mogelijkheid te selecteren.'

Handmatig aanzetten

Wanneer je de televisie voor het eerst aanzet, krijg je standaard een stem te horen die een aantal smart-tv-functionaliteiten uitlegt. Dit wordt echter automatisch uitgezet na de installatie. Wie daarna nog spraakbegeleiding wil gebruiken, moet het handmatig aanzetten. Slechtzienden hebben daarbij mogelijk hulp nodig.

Conclusie

Al-met-al is spraakbegeleiding een interessante functie. We hebben het nog niet gezien op tv's van andere fabrikanten en het is beter dan helemaal geen hulp. Maar er is zeker ook nog ruimte voor verbetering.

Wat is tv met spraakbegeleiding?

De functie 'spraakbegeleiding' oftewel 'voice guidance' op sommige Smart tv's van Panasonic is een hulpmiddel speciaal voor slechtzienden. Het helpt bij het gebruik van de tv.

Panasonic Voice Guidance is beschikbaar op Smart Vierna tv's van Panasonic uit 2012 en 2013 in de volgende series: WTW60, ZT60, WT50, VTW60, VT50, DTW60, GTW60, GT50, ETW60, ETW50, ETW5, STW60, STW50 en EW6.

Leest schermmeldingen voor

De voice guidance-stem kun je activeren in het instellingen-menu. Vervolgens leest voice guidance teksten, menu's en elementen op het scherm voor, zoals:

de tv-gids met daarbij kanaalnummer, zendernaam, programmanaam, begin- en eindtijd;

extra programma-informatie in de tv-gids;

wijzigingen van volume én van zender;

selecties op het thuisscherm;

een deel van de menu's.

Spraakbegeleiding is helaas niet beschikbaar voor alle informatie en menu's zoals het instellingen-menu.