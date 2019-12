Wat is de Panasonic TX-L50DT60?

De WT60-serie is de meest uitgebreide televisieserie van Panasonic met lcd-led-televisies. Kort daarna volgt de wat meer betaalbare DT60-serie. Deze televisies hebben apps, een webbrowser, opnamemogelijkheid, 3D-functie en een tweede afstandsbediening met touchpad.

Panasonic heeft in alle 2013-televisies het menu aangepast en een beginscherm toegevoegd. Ook kun je deze televisie met spraak bedienen. Bijzonder is de dubbele ingebouwde digitale tuner ('Twin HD tuner') en het dubbele CI+slot. Met twee CAM-modules en smartcards kun je daardoor één zender kijken en een andere opnemen (via de opnamemogelijkheid op externe harde schijf via usb).

Maat en prijs

De DT60-serie is verkrijgbaar in 5 verschillende beeldmaten:

42 inch (107 cm): €1500

47 inch (119 cm): €1800

50 inch (127 cm): €2000

55 inch (140 cm): €2400

60 inch (152 cm): €3000

Belangrijke specificaties

Lcd-led-televisie;

Full HD;

1600 Hz Backlight Scanning;

Ingebouwde digitale tuners voor Digitenne, kabel en satelliet;

2 CI+-sloten;

3 hdmi-aansluitingen;

1 scart-aansluiting;

1 usb-aansluiting;

1 SD-kaartlezer;

Wi-fi;

Apps;

Webbrowser;

Opnamemogelijkheid op externe harde schijf (via usb);

3D en 4 passieve 3D-brillen meegeleverd.

Lees onze review van de Panasonic TX-L50DT60.

Review: Panasonic TX-L50DT60

Op televisiegebied liep Panasonic de laatste jaren niet voorop: innovatie kwam van de concurrentie. In deze nieuwe DT60-serie zitten wel enkele nieuwe snufjes. Wat is er allemaal speciaal?

Beginscherm

Bij het aanzetten van de televisie verschijnt het nieuwe beginscherm. Hierin zie je het huidige tv-beeld en snelkoppelingen naar apps, webpagina's of andere tv-zenders. Leuk is dat je dit beginscherm zelf kunt aanpassen: je kunt het indelen naar eigen smaak en zelfs een eigen achtergrond kiezen. Het is ook uit te zetten, want het betekent wel een extra keer zappen als je de tv aan zet.

Smart TV

Ook het Smart TV menu van Panasonic is vernieuwd. De apps staan allemaal in één overzicht, samen met koppelingen naar het hoofdmenu, programmagids en de mediaspeler. Dit scheelt een hoop klikken, maar je moet wel even zoeken als je op zoek bent naar een app. Het aanbod van apps bij Panasonic is nog steeds beperkt. Er zijn wel apps van sociale media, als Facebook en Twitter, maar het aanbod van videoapps blijft beperkt tot YouTube. Panasonic heeft laten weten dat in de zomer de Pathé Thuis-app wordt toegevoegd, waarmee je films kunt huren. Ook is Panasonic in onderhandeling met tv-zenders om programma gemist-apps toe te voegen.

Touch pad controller

Bij de tv's in de DT60-serie zijn 2 afstandsbedieningen meegeleverd: de standaard afstandsbediening en de zogenaamde 'touch pad controller'. Deze laatste is klein en ligt lekker in de hand. Er zitten geen cijfertoetsen op, maar wel een touch pad. Hiermee bedien je de tv door er met je vinger overheen te vegen. Dit is vooral handig in het menu, bij het tv kijken heb je er niet echt iets aan. In de webbrowser kun je de touch pad gebruiken zoals een mouse pad op een laptop. Dit werkt wel, maar je moet wel nauwkeurig met je vinger bewegen om iets aan te klikken.

Stembediening

In de touch pad controller zit ook een microfoontje. De DT-60 serie is namelijk geschikt voor stembediening. Als je het microfoontje in de controller activeert door op een knop te drukken, kun je de tv met je stem bedienen. Je moet wel bepaalde commando's gebruiken. De tv begrijpt de spraak erg goed en werkt op dit punt beter dan de Samsung variant. De stembediening is vooral handig als je een zoekopdracht wilt doen op bijvoorbeeld internet, zodat je niet een hele zin hoeft in te typen met de afstandsbediening.

Viera Remote 2 app

De tv's in de DT60-serie kun je ook bedienen met de Viera Remote 2 app voor smartphone en tablet (iOS en Android). Het koppelen van de app aan de tv is erg eenvoudig: als de tv is aangesloten op internet en je maakt met de app verbinding in hetzelfde netwerk, vindt de app de tv vanzelf. Daarna kun je de app gebruiken als afstandsbediening en toetsenbord. De afstandsbedieningfunctie voegt niet zoveel toe, het toetsenbord is wel handig. Je typt de tekst met het toetsenbord op de app en door op het icoontje rechtsboven te klikken, stuur je de tekst in één keer naar de tv.

Wat ook uitstekend werkt, is het swipen van foto's naar de tv. Foto's die opgeslagen staan op je smartphone of tablet veeg je met je vinger richting de tv. De tv pikt dit snel op en toont de foto direct. Als je vervolgens op je smartphone of tablet naar de volgende foto veegt, wordt die vrijwel direct getoond op het tv-scherm. Ideaal om de vakantiefoto's aan de hele familie te laten zien.

Twee digitale tuners

Bijzonder aan deze tv is de dubbele digitale tuner, door Panasonic 'Twin HD tuner' genoemd. Ook zitten er op deze tv 2 CI+-sloten, voor 2 CAM-modules. Dit betekent dat de tv twee verschillende digitale zenders kan ontvangen via de ingebouwde digitale tuner, dus zonder decoder. Je kunt natuurlijk niet 2 zenders tegelijk op tv kijken, maar zo is het wel mogelijk om één van de zenders op te nemen, terwijl je de andere kijkt. Ook kun je één tv-zender doorsturen naar je smartphone of tablet met de Viera Remote 2-app en de andere op tv kijken. Je hebt hier wel een snelle internetverbinding voor nodig. En afhankelijk van je televisie-provider moet je ook twee CAM-modules en 2 smartcards aanschaffen.

Beeld en geluid

De 50-inch versie is nog niet getest in onze vergelijkende televisietest, maar de 42- en 55-inch uitvoeringen wel. De beeldkwaliteit, ook van HD-beelden, van deze tv's valt een beetje tegen. Het beeld is wel scherp, maar er zijn wat trillingen te zien, vooral in harde overgangen in het beeld. Ook hangt er een groen-gele kleurzweem over het beeld. Positief zijn de goede kijkhoek en de uitstekende 3D-kwaliteit.

Testresultaten

Bekijk de uitgebreide testresultaten van iets kleinere TX-L42DT60 en iets grotere TX-L55DT60.

Heb jij een televisie uit de Panasonic DT60 serie? We horen graag wat jij ervan vindt. Laat een berichtje achter onder deze review.