Panasonic zet in op Viera

Tijdens de CES heeft Panasonic Viera Connect aangekondigd; een softwareplatform voor Panasonic Viera tv's.

Viera Connect borduurt voort op het al bestaande Viera Cast. Het platform is echter flink uitgebreid met allerlei internetdiensten. Bedrijven hebben nu de mogelijkheid om tegen betaling internetdiensten te verkopen in een app store.

Met Viera Connect krijg je via apps toegang tot sociale netwerken als Facebook en Twitter, YouTube-filmpjes, nieuws en games.

Ook videobellen via Skype is mogelijk. Daarvoor kun je een HD camera aansluiten op je tv. De Skype functionaliteit is te vinden in losse Blu-ray spelers en Blu-ray homecinemasets met speakers.

Viera Tablet

Om Viera Connect gemakkelijk te bedienen komt Panasonic met de Viera Tablet. Een apparaat dat beelden weergeeft op een groot aantal kleine vakjes. Met een multitouch scherm kun je inzoomen op internetfilmpjes en lopende tv-uitzendingen. De tablet is in feite een geavanceerde afstandsbediening.