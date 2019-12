Nieuwe PConTV ook voor de Mac

De vernieuwde PConTV kan draadloos (wifi)verbinding te maken met maximaal acht pc's of Apple-computers. De bijgeleverde software zorgt ervoor dat films en 'Uitzending gemist' te zien zijn op een HD-tv.

De maximale HD-kwaliteit die het PConTV kastje kan uitzenden is HD 720P. Verder is het mogelijk om PConTV te bedienen met een iPad of iPhone.

Volgens Tweakers.net is PConTV vanaf begin maart verkrijgbaar voor €150.