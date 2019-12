Philips 46PFL8008K: review

In het voorjaar kwamen de nieuwste televisies op de markt. De Philips 46PFL8008K is een topmodel uit de 8000-serie. Het is een 46 inch (117 cm) Full HD tv met Smart tv, Skype en allerlei internetmogelijkheden.





Smart TV

De Philips heeft een Smart TV-menu dat er overzichtelijk uitziet. In dat menu zie je een grote 'thumbnail' met daarin de tv-zender die je het laatst hebt bekeken. Daarnaast staan diverse apps uit de appgallery uitgelicht, zoals van Videoland en Pathe Thuis voor video-on-demand.

Onderin vind je apps van onder meer Facebook, Nu.nl, Uitzending Gemist, Eredivisie Live, RTL XL etc.

Er is een aparte ingang (de appgallery) met meer apps, die eenvoudig toe te voegen zijn aan het hoofdmenu. Het aanbod is vrij divers: Ebay, Financiële Telegraaf, TuneinRadio komen langs.

Het Smart TV-menu is niet altijd even stabiel en het navigeren gaat traag. Een enkele keer crashte het hele menu zelfs. Na het selecteren van apps Videoland, Pathe Thuis en SBS waren er geen apps meer zichtbaar in het menu. De tv aan en uitzetten bood soelaas.

Afstandsbediening met aanwijsnavigatie

Bij de tv is een dubbelzijdige afstandsbediening geleverd: met aan de bovenkant de normale knoppen en aan de onderkant een toetsenbordje. Naast de 'normale' knoppen heeft de afstandsbediening ook aanwijsnavigatie. Daarbij beweeg je een cursor op het scherm door met de afstandsbediening te bewegen, net als met een muis op de computer.

Alleen in het Smart tv menu met apps is de afstandsbediening als aanwijsmuis te gebruiken. Helemaal intuïtief werkt dit niet: het blijkt dat je de knop OK moet (blijven) aanraken om de cursor tevoorschijn te toveren en te besturen. Iets waar je zelf niet op komt.





Vorig jaar maakten we al een eerste indruk van deze afstandsbediening met pointer. Toen waren we niet te spreken over de aanwijzer: 'werkt niet prettig, is onnauwkeurig en ook niet snel'.

De werking is wat verbeterd: je kunt nu makkelijker de aanwijzer en de pijltjesknoppen naast elkaar gebruiken. Maar nog steeds is het niet mogelijk om in alle apps de aanwijzer te gebruiken. Daarnaast blijft het buitengewoon lastig om bijvoorbeeld te internetten. De linkjes zijn te klein en scrollen gaat veel te traag.



Het toetsenbordje aan de achterkant komt van pas als je gebruikt maakt van sociale media apps en YouTube. De afstandsbediening ligt goed in de hand en het typen gaat makkelijk omdat de toetsen verdeeld zijn: aan elke kant zit een veld met toetsen. Zo kun je makkelijk en snel met je duimen tikken.

Wifi-Miracast

Met wifi-Miracast kun je films (tot 1080p), foto's en muziek van een smartphone, tablet of ander geschikt apparaat afspelen. De tv geeft weer wat er op het scherm van het andere apparaat staat; dat overigens wel geschikt moet zijn voor Wifi-Miracast. Begin dit jaar waren dat zo'n 100 apparaten waaronder Android 4.2-smartphones en tablets van Samsung en Sony. Apple-apparaten zijn niet geschikt want Apple heeft een eigen, soortgelijke, techniek: Airplay Mirroring.

Wij hebben (nog) geen ervaring met wifi-Miracast, heb jij dat wel? Deel dan je ervaringen met ons, onderaan deze review.

App als afstandsbediening

Met de Myremote app kun je de tv bedienen met een smartphone of tablet. We installeerden de versie voor de iPhone. In een aantal schermen staan dezelfde knoppen als op de afstandsbediening. Daar kun je het volume mee aanpassen, zenders wisselen etc. Handig voor als je de afstandsbediening kwijt bent of om je huisgenoten te plagen, maar verder biedt het geen meerwaarde.

Het is ook mogelijk om het signaal van de digitale tuner in de tv via wifi door te zetten naar je smartphone of tablet. Omdat er maar 1 tuner in de tv zit, kun je alleen de zender bekijken die je op dat moment ook op de tv bekijkt.

De andere kant op werkt ook: foto's, filmpjes en muziek op je smartphone kun je ook bekijken op het scherm van de tv. Dat werkt behoorlijk goed. De bestanden laden zich snel.



De app werkt goed, maar af en toe tijdens het wisselen tussen de verschillende menu's en mogelijkheden, blijft hij hangen. Je hoort dan bijvoorbeeld wel het geluid van een zender, maar je ziet het beeld niet.



Update 16 juli: de app blijkt toch minder stabiel dan hij deed voorkomen. Het laden van de mappen met foto's en filmpjes duurt erg lang en het is niet mogelijk om iets af te spelen op de tv. Ook een update van de app (versie 4.2.2 voor iOS) mocht niet baten. Als afstandsbediening doet hij het nog steeds goed. Tv kijken lukt ook.

Beeld en geluid

De 40-, 46- en 55-inch uitvoeringen van het type 8008 zijn getest in onze vergelijkende televisietest.

De beeldkwaliteit in HD is heel behoorlijk: mooie natuurlijke kleuren, goed contrast en scherp beeld, maar alleen bij optimale beeldinstellingen. Zo uit de winkel is de kwaliteit beduidend lager. De geluidskwaliteit is overigens uitstekend.

Heb jij ervaringen met de Philips 46PFL8008K of andere Philips tv's? We horen graag wat je ervan vindt! Laat een bericht achter onder deze review.

Wat is de Philips 46PFL8008K

Net als de andere televisiefabrikanten introduceert Philips zijn nieuwe tv’s in het voorjaar. De 8000-serie bevat de duurste en meest uitgebreide tv’s.



De tv’s in de 8000-serie hebben bijvoorbeeld Smart TV en internettoegang, Skype, 3D en allerlei andere extra’s. Zo ook de Philips 46PFL8008K die we aan een eerste indruk hebben onderworpen.

De tv met typenummer 8008 is er in de volgende maten en prijzen:

40 inch (102 cm) : €1500

46 inch (117 cm): €2000

55 inch (140 cm): €2500

Belangrijke specificaties van de Philips 46PFL8008K

Lcd-led televisie;

Full HD;

5 hdmi-aansluitingen;

1 Scart-ingang;

3 usb-aansluitingen;

Wifi;

Ingebouwde digitale tuners voor Digitenne, kabel en satelliet;

Apps (via Philips NetTV);

Webbrowser;

Ingebouwde camera;

3D (2 actieve 3d-brillen meegeleverd);

Ambilight.

