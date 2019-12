Philips Easy 3D, wat is het?

Wat is Philips Easy 3D

Philips breidt haar aanbod 3D tv's in 2011 uit met Easy 3D: een passieve 3D-techniek. Naast LG (Cinema 3D) is Philips de enige tv-fabrikant van deze techniek in Nederland. Andere tv-fabrikanten, zoals Samsung en Sony, gebruiken alleen een actieve 3D-techniek.

Volgens Philips is Easy 3D 'het type 3D dat het prettigst is om naar te kijken. … Dankzij scherpe 3D-beelden en een minimum aan beeldschaduwen in combinatie met betaalbare en stijlvolle lichtgewicht brillen is Easy 3D de meest aangename vorm van 3D voor uw ogen.'

Easy 3D is te vinden op de televisies uit de PFL7606H-serie van Philips (van 32 tot en met 42 inch). Ook de design-tv's uit de PDL7906-serie (32 en 42 inch) hebben Easy 3D. Bij deze televisies worden twee 3D-brillen meegeleverd. Extra brillen zijn te koop voor €15 per stuk.

Opvallend is dat Philips nog een tweede 3D-techniek heeft: 3D Max. Dit is een actieve 3D-techniek. De 8000 en 9000-serie van Philips zijn uitgerust met 3D Max. Philips noemt 3D Max 'de ultieme 3D-ervaring in uw huis.'

Actief en passief

Er zijn twee verschillende 3D-technieken: actief en passief. Voor beide heb je een speciale 3D-bril nodig. Met deze 3D-bril kun je verschillende beelden waarnemen met je linker- en met je rechteroog. Op deze manier kun je diepte zien.

Actieve 3D

Bij actieve 3D-brillen worden de linker- en rechterbeelden razendsnel en afwisselend op het tv-scherm gezet. Dit loopt synchroon met de schakeling van de lcd-schermpjes in de speciale 3D-bril: ze gaan razendsnel om-en-om open en dicht. Zo ziet links alleen de linkerplaatjes en rechts alleen de rechterplaatjes.

Passieve 3D

Easy 3D van Philips is passieve 3D. Dat werkt als volgt: Voor het lcd-paneel zit een dun extra filmlaagje dat de horizontale lijnen om-en-om een andere polarisatie geeft. Door een speciale 3D-bril worden met het linkeroog alleen de beeldlijnen waargenomen met polarisatie 'A' en met het rechteroog alleen de beeldlijnen met polarisatie 'B'.

De resolutie van het beeld is lager dan met de actieve techniek. Er is geen brilletje nodig met glazen die constant open en dicht gaan.

Bevindingen van de Consumentenbond

Philips claimt met Easy 3D een prettige kijkervaring. Lees onze ervaringen met Philips Easy 3D.

Philips Easy 3D: review

We bekeken Avatar 3D op een Philips 42PFL7606H om Easy 3D uit te proberen. We vergeleken dit met een LG Cinema 3D televisie (passieve techniek) en de Samsung LE40C750 (actieve techniek).

Lichter dan LG

De Easy 3D-bril weegt slechts 17,1 gram, een stuk lichter dan een bril van een actieve 3D-tv. Zo weegt de 3D-bril van Samsung 34,6 gram. Dit verschil is te verklaren door de afwezigheid van een batterij bij een passieve 3D-bril. De Easy 3D-bril is ook lichter dan de Cinema 3D-bril van LG, die 22,7 gram weegt.

De afwerking van de Easy 3D-bril is ook beter dan die van LG's Cinema 3D-bril. Het design is neutraal en de glazen zijn groot, waardoor de 3D-bril ook voor brildragers comfortabel is. Er worden twee 3D-brillen meegeleverd bij een Philips Easy 3D-tv. Een extra 3D-bril is te koop voor €15.

Een nadeel is wel dat het omgevingslicht aan de binnenkant van de glazen reflecteert. Het is daarom aan te raden 3D te kijken in een donkere ruimte.

Geen flikkerend beeld

Bij Philips Easy 3D heb je net als bij LG Cinema 3D geen last van flikkerend beeld. Bij de Samsung 3D-tv flikkert het beeld wel, dat komt door de actieve techniek. Het flikkeren ontstaat door het razendsnel open en dichtgaan van de glazen. Ondanks de snelheid van 60 wisselingen per seconde, neem je deze schakelingen toch een beetje waar, vooral als je even niet naar de tv kijkt.

3D inspanning

Kijken naar 3D vergt meer inspanning dan kijken naar normale 2D-beelden. En dan maakt het niet uit of je actief of passief kijkt: 3D blijft een kunstmatig diepte-effect dat kan leiden tot druk op het voorhoofd of opkomende hoofdpijn.

Grotere helderheid

De glazen van passieve 3D-brillen hebben een polarisatielaagje. Daardoor werken de glazen een beetje als een zonnebril: ze houden licht tegen. Een actieve bril houdt echter nog meer licht tegen. De helft van de tijd zijn de beide brillenglazen namelijk 'gesloten' (maar nooit tegelijkertijd natuurlijk), zodat in elk oog ook minder licht valt. Het beeld is minder donker met de passieve bril en daardoor contrastrijker.

Lagere resolutie

Bij passieve 3D heeft het 3D-beeld minder detail dan bij een actieve 3D-tv. De resolutie is namelijk de helft lager dan bij een actieve 3D-tv. Erg veel merk je daar overigens niet van, omdat je hersenen voor een deel dit verlies aan resolutie compenseren. Daarnaast is het verschil in resolutie toch al niet zo duidelijk te zien als je op een normale kijkafstand van de tv zit, zeker bij bewegende beelden.

Conclusie

De kijkervaring met Philips Easy 3D is vergelijkbaar met LG Cinema 3D: het is prettiger dan actieve 3D-tv. Je hebt geen last van flikkeringen en het beeld is helderder. De resolutie is lager, maar daar merk je niet veel van.

