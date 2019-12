Philips integreert Ambilight TV’s met Hue-lampen

Het werkt via een speciale app voor iOS en Android: de ‘Ambilight+Hue’-app. Deze is gemaakt door TP Vision, de fabrikant van Philips-televisies. Om gebruik te kunnen maken van deze app heb je een Philips Ambilight-tv nodig uit 2011 of later waarbij het typenummer (xxPFLxxx6) eindigt op een 6 of hoger.

Ambilight is een in 2004 door Philips ontwikkelde technologie en is een afkorting van “Ambient Lighting Technology”. Het is een achtergrondverlichtingssysteem waarbij een zachte verlichtingsgloed rondom uw tv-scherm continu qua kleur wordt aangepast op de inkomende televisiesignalen.

Hue-lampen

Naast een geschikte televisie heb je de Hue-lampen van Philips nodig. Deze lampenset werkt erg goed, we waren positief over het gebruik ervan net als over de Hue-app.

Bedienen

De app werkt via wifi en je kunt zelf kiezen of je alle of slechts een paar Hue-lampen wilt laten meekleuren. Daarnaast ben je in staat om de helderheid en het onderdompelingsniveau de lamp aan te passen. Philips heeft een website in het leven geroepen waar je de app als het ware kunt bedienen en waar een woonkamer met tv-beelden het effect van jouw aanpassingen laten zien.

