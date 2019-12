Philips presenteert kleine Designline-tv's

De PDL7906H leunt zes graden achterover en de rand is afgewerkt met een glasplaat. Hij is geschikt voor 3D en maakt hiervoor gebruik van de passieve 3D-techniek. Ook beschikt hij over Ambilight en SmartTV.

De PDL7906H is te koop in twee beeldmaten: 81 cm (32 inch) en 107 cm (42 inch). Ze kosten €999 en €1249.

Begin deze maand presenteerde Philips ook designtv’s in een tweede, goedkopere serie. De televisies uit de PDL4906H serie zijn juist verkrijgbaar in kleine beeldmaten: 56 cm (22 inch) en 66 cm (26 inch). En in twee kleuren: zwart en wit. Ze zijn minder uitgebreid dat de grote broers uit de PDL7906H serie: zo zijn ze niet geschikt voor 3D en hebben ze geen internettoegang.

De prijs is dan ook een stuk lager. De 22PFL4906H is te koop vanaf €350, de grotere variant 26PDL4906H vanaf €450.

