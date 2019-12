Samsung UE40D6500 krijgt EISA-award

Nieuws|De Samsung UE40D6500 krijgt een EISA award in de categorie Best Buy TV.

De identieke Samsung UE40D6510 doet het ook goed in onze test. De 40 inch Full HD LCD-LED televisie is geschikt voor het kijken van 3D-beelden. Het toestel heeft een ingebouwde DVB-T en DVB-C tuner. Ook beschikt dit toestel over een DVB-S tuner (voor satellietbeelden).

Er zijn 4 HDMI-aansluitingen en een usb-aansluiting. De televisie is DLNA-gecertificeerd en kan bestanden streamen vanaf het computernetwerk thuis. Ook kun je via deze tv gebruik maken van een internetdienst, namelijk SmartTV. Deze televisie kan het signaal van de ingebouwde digitale tuner opnemen op een externe harde schijf, die je aansluit via usb. Met deze tv kun je ook live televisie pauzeren en terugspoelen.

Elk jaar reikt de EISA verschillende awards uit aan fabrikanten van consumentenelektronica (digitale camera's, video, audio, mobiele telefoons et cetera).

Bron: EISA