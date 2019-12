Samsungs Evolution Kit verandert 2012-tv in 2013-tv

Voor wie zijn Samsung 2012-televisie (ES7000, ES8000 en ES9000) wil upgraden tot een model met de functionaliteiten van 2013, is sinds kort voor een bedrag van €250 tot €300 de Samsung Evolution Kit te koop. Dit apparaatje klik je vast op de achterkant van je tv en geeft je vervolgens toegang tot de software en hardware uit 2013. Zo wordt je televisie een stuk sneller en kan je gebruikmaken van de nieuwste Smart Hub-omgeving van Samsung. De kit blijft je televisie vier jaar voorzien van de nieuwste snufjes die Samsung op de markt brengt.

Snelheid

Een van de dingen die veranderen met de Evolution Kit, is de processor. Had het 2012-model nog een dual core processor, de kit beschikt over een quad core processor. In de praktijk betekent dit een snellere televisie, die wat vloeiender reageert en minder hapert tijdens de navigatie door de Smart Hub-menu's. Dit laatste gebeurde af en toe in de oude versie van de televisie, dus hiermee bewijst de quad core processor zijn nut.

Smarter

Een andere belangrijke verandering is dat de 2012 Smart Hub-omgeving is vervangen door die van 2013. Het lijkt namelijk exact op de Smart Hub die we zien in de F7000 en F8000 televisies van dit jaar. Het enige dat ontbreekt is het zogenaamde 'screen mirroring', waarmee je het scherm van je smartphone of tablet kunt laten zien op de televisie.

Beeldkwaliteit

Wat de beeldkwaliteit betreft, valt er eigenlijk geen verandering of verbetering op te merken. De beeldkwaliteit was al hoog zonder de kit, en dit blijft zo met de kit.

Energieverbruik

De Evolution Kit verbruikt wel 6 Watt meer energie verbruikt dan de 82 Watt van voor de installatie. Dit is te verklaren doordat een quad core processor in het algemeen meer energie verbruikt dan een dual core processor.

Installatie

Wij probeerden de kit met een Samsung UE46ES7000-model. Om de kit te installeren moest de televisie eerst via een internetverbinding of USB voorzien worden van de nieuwste software-update. Wanneer dit is gedaan, kan de evolution kit worden vastgeklikt in de daarvoor bestemde uitsparing op de achterzijde van de tv. Vervolgens moet je de evolution kit middels een kabel rechtstreeks aansluiten op het internet. De rest van de installatie werkt verder eenvoudig. De televisie wordt tijdens de installatie wel volledig gereset. Het is daarna dus nodig om opnieuw de zenders te zoeken en een zenderlijst samen te stellen. Al met al duurt de installatie niet langer dan tien minuten.

Overgaan tot aanschaf?

Natuurlijk is de Evolution Kit een relatief goedkoop alternatief voor de televisiekijker die vier jaar lang gebruik wil maken van de nieuwste functionaliteiten op tv-gebied. Toch is het de vraag of je een bedrag van €250 tot €300 wil investeren in een televisie die pas een jaar oud is. Dit is een afweging die iedereen zelf moet maken. Wel is zeker dat de meerwaarde van de Evolution Kit toeneemt, naarmate de televisie ouder wordt.