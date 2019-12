Sharp tv's voor in de slaapkamer

Sharp introduceert een nieuwe serie tv’s met een aantal kleinere ‘slaapkamer’ modellen.

De Sharp Aquos LE430 serie bestaat uit 19-, 22-, 26- en 32-inch tv’s. De afmetingen maken de tv’s geschikt voor kleinere ruimtes in huis.

Via de VGA of HDMI-aansluitingen kun je de Sharp tv’s ook gebruiken als monitor bij een laptop of desktop. Met een USB-stick kun je foto’s, muziek en film afspelen op de televisie.

De Sharp LE430 tv’s zijn te koop vanaf april. De adviesprijzen van de volgende modellen zijn bekend:

Sharp LC-19LE430E – €249

Sharp LC-22LE430E – €279

Sharp LC-26LE430E – €399

Sharp LC-32LE430E – €529

Bron: Sharp