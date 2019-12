Sharp ontwikkelt Ultra HD lcd tv

Het is de eerste tv met zo’n hoge resolutie. Op dit moment is 1920 x 1080 pixels (Full HD) de hoogste resolutie op een tv. NHK is van plan om in 2020 uit te gaan zenden in Ultra HD. Tot die tijd moet de kijker het doen met HD-ready of Full HD.

Het is overigens de vraag of de kijker in de praktijk iets heeft aan 7680 x 4320 pixels. Uit kijkproeven van de Consumentenbond blijkt dat een resolutie van 1080i niet altijd te onderscheiden is van een lagere resolutie (720p). Van een normale kijkafstand van 2 meter is de kans dus klein dat Ultra HD iets toevoegt aan de kijkervaring.

De Ultra HD tv wordt van 26 tot en met 29 mei aan het grote publiek getoond in NHK's Science & Technology Research Laboratories in Tokyo.

Bron: Tweakers