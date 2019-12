Sony brengt 3D-televisie naar Nederland

Nieuws|De eerste 3D-televisie van Sony, de Bravia LX900, komt deze zomer op de Nederlandse markt. Als lanceerdatum wordt juni genoemd. De Bravia LX900 is onderdeel van een geheel nieuwe Bravia lijn die is vormgegeven in een 'Monolithic Design'. De nieuwe Bravia-lijn bevat 13 nieuwe televisies. Ook de Bravia HX900 – die deel uitmaakt van de nieuwe Cinematic-lijn – beschikt over een led-paneel met Full-HD/3D-ondersteuning.

Om naar 3D-beelden te kijken via de Bravia LX900 en de Bravia HX900 heb je wel een 3D-bril nodig. Het is nog niet bekend of er 1 of 2 van die 3D-brillen bij deze 3D-tv's geleverd worden. Kenmerkend voor de Sony 3D BRAVIA-tv-techniek is een Full HD beeldresolutie 200 Hz-beeldkwaliteit.

Sony-tv's die niet direct de mogelijkheid bieden tot het kijken van 3D-beelden, zijn er wel op voorbereid. Sony maakte bekend dat er ook BRAVIA tv's zullen verschijnen met een 3D Ready-logo. Dit betekent dat het scherm technisch in staat is om 3D te kunnen weergeven en voorbereid is om later een optionele 3D-bril te gaan gebruiken. Zo kan men op een later moment een 3D-kit aanschaffen met een 3D-bril(len) en 3D-transmitter. Deze transmitter zorgt voor de werking met de actieve bril.

Bron: Sony Nederland