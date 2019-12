Steeds meer televisies met 'Wi-Fi'

Van de 36 tot nu geteste tv’s uit 2011 hebben er 25 een ethernetaansluiting: bijna driekwart. Opvallend is dat al deze tv’s of ingebouwde wifi hebben of 'Wi-Fi-ready' zijn. Het lijkt er dus op dat fabrikanten de consument de keuze willen geven hoe ze hun televisie aan het internet verbinden.

Wi-Fi-ready betekent dat je je een speciale usb-dongel nodig hebt voor draadloos internet. Die is bijna nooit meegeleverd en moet er dus los bijgekocht worden. Elk televisiemerk heeft zijn eigen dongel; ze zijn onderling niet uitwisselbaar.

Philips was in 2009 de eerste met televisies met wifi voor draadloos internet. Een derde van de geteste televisies had toen al wel een ethernetaansluiting voor een bedrade verbinding. In 2010 had al bijna de helft van de geteste televisies een ethernetaansluiting, maar hadden nog steeds slechts 4 televisies ingebouwde wifi. Er waren 4 'Wi-Fi-ready'-televisies voor draadloos internet met aparte usb-dongel.

Beperkt internet

De mogelijkheden van internet op tv verschillen per merk. Van vrij internetten zoals op de pc is meestal geen sprake. De toegang tot informatie is beperkt en wordt bepaald door de fabrikant.

De Consumentenbond test televisies op verschillende aspecten en brengt daarnaast nieuwe mogelijkheden in kaart.