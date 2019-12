Superzuinige tv's van Panasonic en LG

De LG 26LV2500 gebruikt slechts 32 watt in werking en de Panasonic TX-L32E3E gebruikt 38 watt. Ook in stand-by gebruiken ze bijna niks. De LG kost je jaarlijks aan energie €10,50 en de Panasonic €12,40 (als de televisie het hele jaar 4 uur per dag aan staat en de rest van de dag in stand-by).

Energiegebruik daalt

Dat nieuwe, energiezuinige televisies steeds zuiniger worden is een duidelijke trend. Voor een 81 cm (32 inch) lcd-televisie is het gemiddelde energiegebruik teruggelopen van 127 watt in 2008, via 101 watt in 2009 naar 82 watt in 2010. We verwachten dat dit nog verder daalt in 2011.

De afname in energiegebruik is grotendeels te danken aan het gebruik van zuinige led's voor achtergrondverlichting. Toch zijn er nog verschillen in het energieverbruik in de aan-stand. Vooral plasmatelevisies kunnen nog echte energieslurpers zijn.