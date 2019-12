Televisies in mei sterk afgeprijsd

Nieuws|Elk jaar doen winkeliers voor de zomer hun collectie oudere televisies in de uitverkoop om plaats te maken voor de nieuwste toestellen. Dit is dus het perfecte moment voor een tv-koopje. We geven 10 tips.

Gemiddeld worden televisies in een jaar tijd ruim 20% goedkoper. Dat blijkt uit een analyse van het prijsverloop van tv’s die in 2012 op de markt kwamen. Er zijn zelfs televisies die meer dan 40% goedkoper werden. Een voorbeeld is de Samsung UE40ES8000: die kostte in juli 2012 zo’n €1715 en in juni 2013 nog maar €970. Een verschil van maar liefst €745!

10 tips voor wie nu een nieuwe tv zoekt

Maar welke tv moet je nu kopen? We selecteerden voor de 5 grote merken een koopje (goedkoop model dat redelijk scoort) en goed scorend model. Onderstaande televisies behaalden een testoordeel van 5,7 tot 7,7 in onze test.

LG

Koopje: de 5404-serie, zoals 42LN5404

Top-tv: de 7408-serie, zoals 42LA7408

Panasonic

Koopje: de E6-serie, zoals TX-L42E6E

Top-tv: de DT60-serie, zoals TX-L42DT60E

Philips

Koopje: de 4208-serie, zoals 42PFL4208H

Top-tv: de 7008-serie, zoals 42PFL7008K

Samsung

Koopje: de F6400-serie, zoals UE40F6400

Top-tv: de F8000-serie, zoals UE40F8000

Sony

Koopje: de R470-serie, zoals KDL-40R470

Top-tv: W805-serie, zoals KDL-42W805A

Kijk in onze vergelijker voor de testresultaten van ruim 200 geteste televisies.

Eind mei zetten we de eerste testresultaten van de nieuwe 2014 modellen online.