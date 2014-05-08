Televisies in mei sterk afgeprijsd

Arjen Oving Expert televisiesGepubliceerd op:8 mei 2014
Gemiddeld worden televisies in een jaar tijd ruim 20% goedkoper. Dat blijkt uit een analyse van het prijsverloop van tv’s die in 2012 op de markt kwamen. Er zijn zelfs televisies die meer dan 40% goedkoper werden. Een voorbeeld is de Samsung UE40ES8000: die kostte in juli 2012 zo’n €1715 en in juni 2013 nog maar €970. Een verschil van maar liefst €745!
Maar welke tv moet je nu kopen? We selecteerden voor de 5 grote merken een koopje (goedkoop model dat redelijk scoort) en goed scorend model. Onderstaande televisies behaalden een testoordeel van 5,7 tot 7,7 in onze test.
LG
Koopje: de 5404-serie, zoals 42LN5404
Top-tv: de 7408-serie, zoals 42LA7408
Panasonic
Koopje: de E6-serie, zoals TX-L42E6E
Top-tv: de DT60-serie, zoals TX-L42DT60E
Philips
Koopje: de 4208-serie, zoals 42PFL4208H
Top-tv: de 7008-serie, zoals 42PFL7008K
Samsung
Koopje: de F6400-serie, zoals UE40F6400
Top-tv: de F8000-serie, zoals UE40F8000
Sony
Koopje: de R470-serie, zoals KDL-40R470
Top-tv: W805-serie, zoals KDL-42W805A
Kijk in onze vergelijker voor de testresultaten van ruim 200 geteste televisies.
Eind mei zetten we de eerste testresultaten van de nieuwe 2014 modellen online.