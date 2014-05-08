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Televisies in mei sterk afgeprijsd

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Elk jaar doen winkeliers voor de zomer hun collectie oudere televisies in de uitverkoop om plaats te maken voor de nieuwste toestellen. Dit is dus het perfecte moment voor een tv-koopje. We geven 10 tips.
Arjen_Oving

Arjen Oving   Expert televisiesGepubliceerd op:8 mei 2014

Gemiddeld worden televisies in een jaar tijd ruim 20% goedkoper. Dat blijkt uit een analyse van het prijsverloop van tv’s die in 2012 op de markt kwamen. Er zijn zelfs televisies die meer dan 40% goedkoper werden. Een voorbeeld is de Samsung UE40ES8000: die kostte in juli 2012 zo’n €1715 en in juni 2013 nog maar €970. Een verschil van maar liefst €745!

10 tips voor wie nu een nieuwe tv zoekt

Maar welke tv moet je nu kopen? We selecteerden voor de 5 grote merken een koopje (goedkoop model dat redelijk scoort) en goed scorend model. Onderstaande televisies behaalden een testoordeel van 5,7 tot 7,7 in onze test.

LG
Koopje: de 5404-serie, zoals 42LN5404
Top-tv: de 7408-serie, zoals 42LA7408

Panasonic
Koopje: de E6-serie, zoals TX-L42E6E
Top-tv: de DT60-serie, zoals TX-L42DT60E Sony televisie

Philips
Koopje: de 4208-serie, zoals 42PFL4208H
Top-tv: de 7008-serie, zoals 42PFL7008K

Samsung
Koopje: de F6400-serie, zoals UE40F6400
Top-tv: de F8000-serie, zoals UE40F8000

Sony
Koopje: de R470-serie, zoals KDL-40R470
Top-tv: W805-serie, zoals KDL-42W805A

Kijk in onze vergelijker voor de testresultaten van ruim 200 geteste televisies.
Eind mei zetten we de eerste testresultaten van de nieuwe 2014 modellen online.

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