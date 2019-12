4K en Ultra HD zijn toverwoorden op CES 2013

Nieuws|Het toverwoord op televisiegebied is dit jaar 4K, ook wel aangeduid met Ultra HD. Dat is een digitaal film/televisieformaat met een nog hogere resolutie dan het huidige full HD. Vrijwel alle fabrikanten op de jaarlijkse CES (Consumer Electronic Show, deze week gehouden in Las Vegas) tonen zulke 4K-tv's met een resolutie van 3840 x 2160 pixels.

Enkele medewerkers van de Consumentenbond liepen enkele dagen over de (immense) beursvloer en zagen dat de 4K resolutie inderdaad in een nog scherper beeld resulteert. Jammer is wel dat er vrijwel geen beeldmateriaal beschikbaar is in deze resolutie. De 4K-tv's zijn dan ook uitgerust met een 'upscaler' om het normale beeld om te rekenen naar deze hogere resolutie.

Meer grote-maten-tv's

Een andere trend die we op de beursvloer zien: tv's worden steeds groter - tot wel 110 inch oftewel een beelddiagonaal van zo'n 2,80 meter! Met een navenant prijskaartje: €15.000. Er komen dit jaar veel meer modellen op de markt vanaf zo'n 55 inch. De 37 inch tv is nu echt een uitstervende soort. Deze beeldmaat wordt opgevolgd door tv's met een beeldmaat van 39 inch. Een wat vreemde keuze omdat dit erg dicht bij 40 inch zit. Overigens komen er sowieso diverse grote beeldmaten bij die we nog niet eerder hebben gezien, zoals 58 inch en 64 inch.

Lcd-led tv standaard

En was vorig jaar al het overgrote deel van de lcd-tv's voorzien van led-backlight, dit jaar lijkt de traditionele ccfl backlight definitief verdwenen. Zo melde Samsung dat de nieuwe 'line-up' voor 2013 alleen nog maar uit lcd-led tv's zal bestaan.

Ander nieuwtje bij Samsung is dat ze hun top-tv's (7000 en 8000 series) uitrusten met zogenaamde twin-tuners. Daarmee kijk je digitale tv via een van de ingebouwde tuners en kun je bijvoorbeeld ia picture-in-picture kijken naar een andere zender waarvoor dan het analoge signaal van je kabelprovider wordt gebruikt. Je kunt dit 2e (analoge) signaal ook opnemen door een harde schijf of USB-stick aan te sluiten.

Smart tv

Ook nieuw bij Samsung is dat je vanaf nu standaard in het smart tv-menu komt als je de tv aanzet. Je komt dus niet meer meteen op de laatstgekozen zender. Deze zie je wel in een kader in het smart tv menu met daarnaast een aantal zenders die worden aanbevolen op basis van je eigen kijkgedrag. Daarnaast worden ook voor een aantal zenders de komende programma's getoond. Samsung meent dat de tv consumenten steeds minder direct naar een specifiek kanaal gaan, maar vaak eerst kijken wat er eigenlijk allemaal te zien is op tv.