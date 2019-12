Testresultaten nieuwste tv’s binnen

Interessante topmodellen uit de test zijn de:

Samsung UE40F7000;

Samsung UE40F8000;

Panasonic TX-L42DT60E;

Philips 46PFL8008.

De twee Samsung-televisies hebben een goede beeldkwaliteit, geen problemen met invallend licht op het scherm en het geluid bevat duidelijk hoorbare lage tonen. De geluids- en beeldkwaliteit van de UE40F8000 is net iets beter dan die van de UE40F7000. De Panasonic TX-L42DT60E scoort vooral hoog op gebruikersgemak. De Philips 46PFL8008 scoort goed op zowel beeld als geluid.

Televisietest

Elke maand testen wij samen met onze internationale collega's nieuwe lcd-, led-, en plasmatelevisie. In 2013 hebben we al 41 Samsung-tv's, 10 Panasonic-tv's, 5 Philips-tv's, 3 Sony-tv's en 2 LG-tv's getest.

We testen de tv's uitgebreid op onder andere beeldkwaliteit via verschillende ingangen, geluidskwaliteit, het gebruik als multimediaspeler, het gemak van de afstandsbediening, het energieverbruik en smart tv.



We hebben voor verschillende beeldmaten de beste geselecteerd.



Raadpleeg voor een advies op maat de televisievergelijker.