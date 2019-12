TV nog interactiever

Nieuws|KPN breidt zijn dienst Interactieve tv uit met een aantal online diensten. Op een iPad of laptop kun je live tv kijken naar 20 populaire zenders. Zo kan er gelijktijdig naar verschillende tv-programma’s worden gekeken.

iTV Online werkt alleen in een thuisnetwerk, via Wi-Fi. Naast live televisie zijn er verschillende interactieve mogelijkheden. Met een iPad valt bijvoorbeeld een live tv-programma te pauzeren. Op een laptop zijn gemiste programma’s terug te kijken, video’s en films zijn te bestellen in een online videotheek.

iTV online is gratis voor klanten van Interactieve TV van KPN.

Bron: <em>http://www.kpn.com/corporate/overkpn/Perscentrum/nieuwsbericht/KPN-brengt-live-tv-op-iPad-en-laptop.htm</em>.