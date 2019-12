Consumentenbond test: ultra-hd tv's niet altijd beter

Sinds april van dit jaar test de Consumentenbond ook ultra-hd tv's. Deze tv's hebben een zeer hoge resolutie (3840 x 2160 pixels) en daarmee valt een hoge beeldkwaliteit te behalen. Hoe goed het beeld is van deze tv's hangt wel af van het beeldsignaal: de resolutie van de bron bepaalt sterk de beeldkwaliteit. Zo ogen de speciale ultra-hd-testvideo's erg scherp en helder en halen hoge scores in de test.

Full-hd even goed

Maar bij full-hd-beeld zijn er geen verschillen tussen de ultra-hd-tv's en vergelijkbare full-hd-tv's. Om gebruik te maken van de hogere resolutie schaalt een ultra-hd-tv het full-hd-beeld op. Dat doet hij door er extra pixels bij te rekenen. Dit leidt niet tot een betere beeldkwaliteit: ons oordeel is vergelijkbaar met dat voor topmodellen full-hd-tv's. Dit is belangrijk omdat er nog amper ultra-hd-video te krijgen is. Voor de beste beeldkwaliteit ben je op dit moment met een full-hd-tv dus ook nog prima af.

Vergelijk de ultra-hd- en full-hd-tv’s uit onze test