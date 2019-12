Videohelm voor persoonlijk 3D-effect

Nieuws|Sony gaat vanaf november de Personal 3D viewer (HMZ-T1) verkopen. Dit is een videohelm met twee kleine OLED-schermpjes en een ingebouwde hoofdtelefoon. De helm is geschikt voor 3D-beelden. Op elk schermpje wordt dan een net iets ander beeld getoond waardoor je een 3D-effect creëert.

Sony heeft de horizontale kijkhoek verlengt naar 45 graden. Hierdoor is de virtuele kijkafstand 20 meter en wordt een bioscoopscherm gesimuleerd. Het lijkt zowaar alsof je in de bioscoop bent. Je kunt de schermpje afstellen aan de afstand tussen je ogen.

Je kunt de Personal 3D viewer aansluiten op een PlayStation 3 of 3D-Blu-rayspeler. Het is vooral een leuk apparaat om games te spelen. Je zit helemaal in het spel met deze videohelm. Ook als je een film kijkt, komt het 3D-effect zeker tot zijn recht, maar het is toch leuker om een film samen met anderen te kijken.

Sony introduceerde de Personal 3D viewer (HMZ-T1) op de elektronicabeurs IFA 2011 in Berlijn

In november komt de Personal 3D viewer op de markt. Wel nog even sparen, want hij gaat €800 kosten.