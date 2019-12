Vodafone stapt in televisie

Voor die hoge snelheden zal Vodafone gebruikmaken van het glasvezelnetwerk van Reggefiber. Vodafone biedt het pakket eerst aan in negen gemeenten waar Reggefiber glasvezel wil aanleggen. In oktober volgen gemeenten waar al glasvezel ligt. Vodafone Thuis Internet, Bellen & TV komt in drie varianten met internetsnelheden 30, 50 en 100 Mbps voor respectievelijk €50, €60 en €75 per maand.

Bron: Persbericht Vodafone