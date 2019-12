Ziggo introduceert iPad app

De nieuwe iPad app Ziggo TV moet het de kijker makkelijker maken op de hoogte te blijven van programma's en films.

Ziggo TV geeft een programmaoverzicht van meer dan 160 zenders. Je kunt maximaal een week vooruit kijken en het overzicht is naar eigen smaak in te richten.

Informatie over een programma kun je delen via e-mail, Twitter, Hyves of Facebook. Ook kun je een alarm instellen voor een favoriet programma.

Ziggo verhuurt films via video-on-demand. Met de Ziggo TV app kun je de filmcatalogus doorzoeken op genre of trefwoord. Ook kun je trailers (vooraankondigingen) van films bekijken.

De Ziggo TV app is te downloaden via de Appstore.

Bron: Ziggo